Es war DIE Sensation, als GNTM-Chefin Heidi Klum auf Instagram bekannt gab, in der neuen Staffel von 2024 auch Männer als Kandidaten für „Germanys next Topmodel“ suchen zu wollen. Nach diesen Knaller-News sorgt jetzt eine ihrer ehemaligen Kandidatinnen für Wirbel im Netz.

Theresia Fischer gehört zwar nicht zu den Gewinnerinnen von GNTM, war aber abseits der Show durchaus einige Male Gesprächsthema. Zuletzt waren es ihre Beine, die sich das Model operativ hatte verlängern lasse. Erst Jahre später kam heraus, dass sie sich nur unters Messer gelegt hatte, um ihrem langjährigen Partner zu gefallen – und plötzlich war das Interesse groß. Jetzt ist es ihr Hund, dem sie, für den Geschmack ihrer Fans, ein bisschen zu nah kommt.

GNTM-Star Theresia Fischer spricht Trigger-Warnung aus

Die Liebe zum eigenen Tier wird bekanntlich sehr unterschiedlich ausgelebt. Während die einen ihren Hund lieber gar nicht in die Reichweite ihres Schlafzimmers lassen wollen, nehmen andere ihre Vierbeiner zum Schlafen mit ins Bett. Theresia Fischer jedenfalls ist ganz verliebt in ihre Hündin „Klopsi“ – und die anscheinend auch in ihr Frauchen.

Am Freitag (14. Juli) veröffentlichte das Model jetzt ein Video mit der Aussage: „Fühlt euch geliebt, oder getriggert.“ Zu sehen ist Theresia, wie sie am frühen Morgen von ihrer Hündin buchstäblich wachgeküsst wird.

Fans sind über Theresia Fischer entsetzt

„Baby, Baby, wenn dein Baby dich ganz doll lieb hat“, hört man sie sagen, während „Klopsi“ mit ihrer kleinen Zunge immer wieder über Theresias Lippen leckt. Das Model lässt die Hunde-Knutscherei über sich ergehen und hält mit dem Handy drauf. Auszumachen scheint ihr dieser feuchte Weckruf so gar nichts. „Macht die Lippen schön. Das ist quasi natürliches Hyaluron“, ist sich Theresia sicher.

Ihre Abonnenten sehen das ganz anders. Die sind entsetzt von den Szenen und äußern ihre Meinung in den Kommentaren unter dem Video:

„Mir fehlen echt die Worte. Das ist echt ekelig. Vorher hat der Hund sich den Hintern geleckt und dann deinen Mund. Bah.“

„Sorry, das ist nicht normal.“

„Hab auch einen Wuffi, den ich über alles liebe, aber das ist echt grauslig, was du da machst.“

„Ich mag dich, aber das ist schon ekelhaft. Die fressen Scheiße und lecken Pipi. Mach wenigstens den Mund dabei zu, bitte.“

Theresia scheint sich an der Kritik nicht zu stören. Sie steht zu ihrer besonderen Hunde-Liebe.