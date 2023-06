Lena Gercke zeigt schmerzhafte Szenen – „Unfall am Set“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Models hierzulande: Lena Gercke ist nach ihrem Sieg bei GNTM aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Doch die zweifache Mutter ist nicht nur Influencerin und Moderatorin, sondern startet auch als Designerin mit ihrer eigenen Marke namens „LeGer“ durch.

Dadurch, dass sie so bekannt und beliebt ist, zählt Lena Gercke zu den begehrtesten Werbegesichtern hierzulande. Rote Teppiche und PR-Veranstaltungen gehören mittlerweile fest zu ihrem Terminkalender. Bei ihrem Besuch in München, wo sie anlässlich der BMW Open moderiert, kommt es jetzt allerdings zu einem Unfall am Set.

Lena Gercke teilt schmerzhaftes Video

Das tut wirklich schon beim Zuschauen weh! In einem Clip auf Instagram zeigt Lena Gercke nun, was ihr bei dem deutschen Profigolf-Turnier, den BMW Open, nun widerfahren ist.

Das Video beginnt zunächst harmlos: Die Markenbotschafterin des deutschen Automobilherstellers BMW posiert in einem kurzen Kleid samt Sonnenbrille vor einem Wagen. Als sie zwei Schritte nach hinten gehen will, nimmt das Unglück allerdings seinen Lauf: Die 35-Jährige übersieht die Stufe hinter sich, knickt böse um, und fällt anschließend auf den Po. Dazu schreibt sie: „Wait for it. Und da gab’s noch einen kleinen Unfall am Set.“

Model gibt Entwarnung

Was so schmerzhaft aussieht, scheint aber halb so wild zu sein. Schließlich gibt die Moderatorin auch Entwarnung und postet ein Bild von einem Eis. „Dann gab es ein Eis zum Trost und alles ist wieder ok“, schreibt die Partnerin von Dustin Schöne dazu. Ein Glück!

Wenig später sieht man Lena Gercke wieder auf den Beinen. Sie schlendert gemeinsam mit Töchterchen Lia durch die Stadt und schreibt: „Ich fühle mich wie ein Tourist in meiner alten Heimatstadt.“ Danach geht es für den GNTM-Star auch wieder nach Hause. Unverletzt und in einem Stück.