Lena Gercke macht trauriges Geständnis – „Ich hatte nach der Geburt postnatale Depression“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands: Lena Gercke ist nach ihrem Sieg in der ersten Staffel von GNTM nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Seit Neuestem startet sie nebenbei auch als Designerin mit ihrer eigenen Marke „LeGer“ durch.

Abseits ihrer Karriere scheint sie auch privat ihr Glück gefunden zu haben. Gemeinsam mit ihrem Freund Dustin Schöne hat sie zwei Kinder, um die sie sich rührend kümmern. Doch auch eine Powerfrau wie Lena Gercke kommt mal an ihre Grenzen. In dem Podcast ihrer GNTM-Kollegin Stefanie Giesinger macht sie nun ein trauriges Geständnis.

Lena Gercke gibt Einblick in ihre Gefühlswelt

Im Podcast „G Spot“ lädt Model Stefanie Giesinger regelmäßig Promis ein, um darüber zu sprechen, was sie bewegt. Im Fall von Lena Gercke ist das natürlich in erster Linie das Mama-Dasein. Die 36-Jährige macht deutlich, dass es neben den schönen Momenten mit ihren Kleinen auch zahlreiche Herausforderungen gibt, die sie meistern muss.

Im Gespräch macht die zweifache Mama plötzlich ein intimes Geständnis. „Ich hatte nach der Geburt postnatale Depression, so könnte man es nennen. Also die ersten zwei, drei Monate ging es mir nicht so gut“, erklärt die ehemalige GNTM-Gewinnerin. Doch was genau hat sie so belastet?

„Ich hatte ein unfassbar schlechtes Gewissen“

„Es war so unfassbar anstrengend und herausfordernd, weil meine ältere Tochter ein ganz großes Problem mit dem zweiten Kind hatte“, sagt Lena Gercke. Weiter fügt sie hinzu: „Ich glaube, diese kleine Depression kam daher, dass ich ein unfassbar schlechtes Gewissen meiner ersten Tochter gegenüber hatte, dass dort jetzt wieder ein kleines Wesen ist, um das ich mich kümmern muss.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

>> Anmerkung der Redaktion <<

Wer unter Depressionen leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich beim „Info-Telefon Depression“ helfen lassen. Die Hotline ist erreichbar unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/33 44 533 (Mo / Di / Do 13-17 Uhr, Mi / Fr 8.30-12.30 Uhr). Weitere Infos und Hilfsangebote bietet die Deutsche Depressionshilfe im Internet auf https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe