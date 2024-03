Lena Gercke bekommt Post – der Inhalt macht viele Fans wütend

Was sie in ihrer Post vorfand, löste bei Lena Gercke eigentlich große Freude aus. Anders hingegen sah es bei zahlreichen Fans des Models aus…

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich Lena Gercke ihren rund 3,3 Millionen Follower häufig von ihrer modischen Seite: Egal ob im sexy Abendkleid oder mit XXL-Mantel – die 36-Jährige weiß einfach, was gerade angesagt ist. Doch ihre neuste modischen Errungenschaft kam bei vielen Anhängern überhaupt nicht gut an.

Lena Gercke zeigt sich im pinken DFB-Dress

Lena Gehrke posiert auf ihrem Instagram-Account im neuen DFB-Auswärtstrikot, welches sie per Post zugeschickt bekam, wie sie zu dem Bild schreibt. Das Trikot hat einen pink-lilanen Farbton. Laut Adidas soll es „für die neue Generation an deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes stehen.“ Das rautenförmige Muster erinnert an die Optik eines Adlerflügels. (wir berichteten).

Lena Gercke brachte erst zum Weltfrauentag (8. März) in Kooperation mit der Frauenmannschaft des FC Bayern München ein von ihr selbst designtes Trikot auf den Markt (wir berichteten ebenfalls). Nun ist sie auch stolze Besitzerin des neuen Deutschland-Trikots.

Viele Fans alles andere als begeistert

„Ich bin dann schon mal bereit. Nachdem wir letzte Woche unser Trikot für die Frauenmannschaft des FC Bayern gelauncht haben, lag heute Morgen das neue Auswärtstrikot der Nationalmannschaft für die EM 2024 in meiner Post“, heißt es in einem Beitrag vom Freitag (15. März).

Bei vielen Fans kommt das Trikot alles andere als gut an. „Lächerlich“, schreibt ein User beispielsweise. Zahlreiche andere Follower stören sich an dem pinken Farbton, wünschen sich die traditionellen schwarz-weißen Farben zurück.

Doch einige andere Instagram-Nutzer hingegen finden das Design schön. Allen Recht machen, kann man es sowieso nie. Das weiß auch Lena Gercke.