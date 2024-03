Lena Gerke im Bayern-Trikot – Fans werden deutlich: „Absoluter Quatsch“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands: Lena Gercke ist nach ihrem Sieg in der ersten Staffel von GNTM nicht mehr aus der Mode-Szene wegzudenken. Die zweifache Mutter ist nicht nur Model, sondern auch noch Influencerin und Moderatorin. Seit Neuestem startet sie auch als Designerin mit ihrer eigenen Marke „LeGer“ durch.

Für große Marken und Unternehmen ist Lena Gercke allein wegen ihres Bekanntheitsgrades und ihrer Reichweite in den sozialen Netzwerken ein beliebtes Werbegesicht. Ihre neuste Kampagne sorgt bei manchen ihrer Follower allerdings für Frust und schlechte Laune.

Lena Gercke posiert im neuen FC Bayern-Trikot

Wie es aussieht, ist Lena Gercke unter die Fußballerinnen gegangen. Zwar kickt sie nicht selber mit, aber dafür hat sie die neuen Trikots der Frauen-Mannschaft des FC Bayern entworfen! Das Endergebnis präsentiert das Model höchstpersönlich auf Instagram.

Gemeinsam mit den Profispielerinnen Linda Dallmann und Sarah Zadrazil posiert die Freundin von Dustin Schöne in den schwarz-orangenen Trikots auf einem Fußballfeld. Das ausgefallene Design von Lena Gercke kommt allerdings nicht bei allen Fans so gut an, wie erhofft.

Lena Gercke: Heftige Diskussionen um ihr Trikot-Design

In den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag wird unter den Nutzern heftig diskutiert. Während viele das Design der ersten GNTM-Gewinnerin feiern, haben andere einiges daran auszusetzen:

„Absoluter Quatsch!“

„Warum nicht in den Vereinsfarben? Muss ja nicht knallrot sein. Dunkelrot/Weinrot tun es ja auch.“

„Sieht gar nicht schlecht aus, aber was gab es da groß zu designen? Standardtrikot, etwas ungewöhnliche Farbe, da braucht man keine Lena Gercke engagieren.“

„Katastrophe – der FC Bayern ist rot weiß. Oder habt ihr Dortmund auch mal in blaue Trikots gesehen?“

„Sorry, aber das ist nicht Bayern Style.“

Kritik hin oder her – Lena Gercke dürfte äußerst stolz darauf sein, das Trikot der Frauenmannschaft des FC Bayern designt zu haben.