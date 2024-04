Lena Gercke: So steinig war ihr Weg zum Erfolg – „Haben jeden Pfennig umgedreht“

Model Lena Gercke nutze als erste Gewinnerin der Castingshow „Germanys next Topmodel“ das Karrieresprungbrett der ProSieben-Show. Seitdem ist sie aktiv als Werbegesicht, Unternehmerin und Influencerin. In einem Interview mit dem „Stern“ reflektiert die 36-Jährige nicht nur ihre Erfolge, sondern auch die Herausforderungen, die sie auf dem Weg dorthin bewältigen musste.

Lena Gercke: Rückblick auf Karriere erfüllt sie mit Stolz

Im jungen Alter bereits finanziell für die Zukunft ausgesorgt zu haben, setzen sich viele als Ziel. Ex-„GNTM“-Teilnehmerin Lena Gercke hat sich diesen Traum erfüllt. Mit gerade einmal 26 Jahren hatte sie bereits die Millionen auf dem Konto. An den Moment erinnert sich die Unternehmerin noch genau: „Meine Schwester, die meine Buchhaltung macht, hat mich angerufen. In dem Moment war ich wirklich stolz.“ In einem Interview mit „Stern“ sprach das Model jedoch auch über den steinigen Weg zum Erfolg. Denn für Gercke war der Karriereweg keinesfalls leicht.

+++Lena Gercke macht trauriges Geständnis – „Ich hatte nach der Geburt postnatale Depression“+++

Wie sie enthüllte, hat sie sich für ihren Durchbruch „ein paar Jahre richtig den Allerwertesten aufgerissen.“ Mit gerade einmal 17 Jahren trat Lena Gercke in die Fußstapfen der ganz Großen. Heute zählt sie zu einer der erfolgreichsten „GNTM“-Gewinnerinnen.

Lena Gercke: Das ist ihr Ansporn zum Erfolg

Doch Lena Gercke lebte früher keinesfalls im Saus und Braus, sicherte sich mit ihren anfänglichen Einnahmen gute Anlagen: Von dem Geld habe sie eine Wohnung gekauft, das sei ihr erstes größeres Investment gewesen. Auch das Haus ihrer Mutter zahlte das Model ab und ließ eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen.

In ihrer Familie sei das Geld früher knapp gewesen. Umso wichtiger ist es Gercke, ihre Angehörigen zu unterstützen. „Wir haben wirklich jeden Pfennig umgedreht. Ich wollte mir irgendwann mal etwas leisten können und war auch bereit, dafür hart zu arbeiten“, erinnert sich die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin.

An erster Stelle stehe für Lena Gercke jedoch nicht mehr das Modeln. Vielmehr konzentriere sie sich auf ihre Marke „Le Ger.“ „Als Model verdient man sicherlich schneller und einfacher Geld. Als Unternehmerin hat man dafür die Chance, auf lange Sicht mehr zu verdienen – dafür trägt man auch mehr Verantwortung.“