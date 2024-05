Lena Gercke teilt Foto auf Instagram – ein Detail sticht sofort ins Auge

Model Lena Gercke genießt das Sommerhoch in Deutschland in vollen Zügen. Die ehemalige „GNTM“-Gewinnerin gönnt sich jetzt eine Auszeit in der schönen Natur Berlins. Schnappschüsse des Tagesausflugs teilt sie mit ihrer Anhängerschaft in den sozialen Medien. Doch vor allem ein Detail in ihrem Post löst eine große Debatte aus.

Lena Gercke: Unterstellung von Fans sorgt für Diskussion

Model Lena Gercke eroberte nach ihrem Castingshow-Sieg bei „Germanys next Topmodel“ die Karriere-Welt im Sturm. Mittlerweile ist sie als erfolgreiche Unternehmerin, Fernsehmoderatorin und Inhaberin ihres Modelabels „Le Ger“ auf Erfolgskurs. Klar, dass man nach der ganzen Arbeit einen Moment der Ruhe sucht. Den findet Lena Gercke auf der Müggelspree in Berlin, wo sie mit Freuden auf einem Boot durch das Wasser schippert. Auf Instagram lässt die 36-Jährige ihre Follower an einigen Aufnahmen ihres Ausfluges teilhaben. Dazu titelt sie: „Had the best first of May ever!“.

Viele Fans werfen dabei einen Blick auf den durchtrainierten Bikini-Body des Models. Doch ein bestimmtes Detail sticht bei den Followern sofort ins Auge. Auf einem Foto hält Gercke eine Tasse hoch, auf der der Buchstabe „Z“ zu sehen ist. Dies löst bei vielen Nutzern eine Debatte über seine Bedeutung aus. Einige Anhänger interpretieren es lediglich als den Anfangsbuchstaben von Lenas erstgeborener Tochter Zoe, während andere darin eine Verbindung zur russischen Propaganda sehen. Schließlich ist „Z“ eines der Kennzeichen auf Militärfahrzeugen der russischen Streitkräfte, die im Jahr 2022 am russischen Überfall auf die Ukraine beteiligt waren.

Von vielen Fans, darunter auch prominente Gesichter, bekommt Gercke jedoch Zuspruch. „Da muss man schon ganz schön wild unterwegs sein, ihr das zu unterstellen“, kommentiert ein Follower. Moderatorin Verona Pooth macht Lena währenddessen für den Instagram-Post Komplimente: „Das sieht nach einem perfekten Tag aus. Bis bald.“

Ob kryptische Botschaft oder nicht – Lena Gercke schien sichtlich Spaß an ihrem freien Tag am 1. Mai gehabt zu haben. Vielleicht klärt sie das Debakel bald in einem ihrer nächsten Posts oder Storys auf Instagram auf.