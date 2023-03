Lance Reddick (†60): Fans trauern um „John Wick“-Star – nur wenige Stunden vor seinem Tod teilte er dieses rührende Foto

Dieser Tod kam alles andere als mit Vorwarnung. Am Freitag (17. März) wird Hollywoodstar Lance Reddick tot in seinem Haus aufgefunden. (Hier mehr dazu) Der Schauspieler wurde nur 60 Jahre alt. Warum Reddick starb, wird derzeit noch ermittelt. Nach dem Bekanntwerden der traurigen Nachricht reagieren seine Fans mit großer Anteilnahme.

Ein Blick auf das offizielle Instagram-Profil von Lance Reddick zeigt seinen letzten Beitrag und den Schauspieler ganz privat zu Hause. Es sind Aufnahmen, die ans Herz gehen. Und nur ein paar stunden vorher entstanden.

Lance Reddick spielt in „John Wick: Kapitel 4“ mit

In der Actionfilmreihe „John Wick“ spielte Lance Reddick an der Seite von Topstars wie Keanu Reeves, Willem Dafoe, oder Ian McShane. Auch in Teil 4 wirkt Lance Reddick mit. Der Film soll Ende März ins Kino kommen. Auf seinem Instagram-Kanal konnten die Fans des Schauspielers eine ganz andere Seite von ihm sehen. Weniger glamourös, dafür aber ganz intim.

Abseits vom Filmset zeigte sich Lance Reddick als großer Tierliebhaber mit einer Begeisterung für Hunde. Die letzten Schnappschüsse, die auf der Plattform online gingen, zeigen Reddick in der Gesellschaft seiner Vierbeiner, ganz entspannt mit Bademantel und Jogginghose auf der Couch. Nur ein paar Stunden vor der schrecklichen Nachricht über seinen plötzlichen Tod.

Lance Reddicks Fans nehmen auf Instagram Abschied

Unter den Fotos des Schauspielers zollen ihm seine Fans den letzten Tribut und widmen ihm jede Menge gefühlvolle Worte. „RIP Commander, danke für alles“, „Ich bin geschockt“, „Fliege hoch“, „All Ihre Rollen waren so erstaunlich und Sie scheinen ein so liebenswerter Mensch zu sein. Ruhe in Frieden“, sind nur einige der Nachrichten, die seine Fans in Gedenken an den Schauspieler verfasst haben.

Der Schauspieler machte sich auch unter Videospiel-Fans einen Namen, indem er bei „Horizon Zero Dawn“ mitwirkte, oder auch bei „Quantum Break“ eine Rolle übernahm.