Lance Reddick: Hollywoodstar tot aufgefunden – Polizei steht vor Rätsel

Es sind traurige Nachrichten für alle Filmfans. Am Freitag (17. März) ist klar, dass Hollywoodstar Lance Reddick tot ist. Reddick spielte unteranderem bei „John Wick“ und der Erfolgsserie „The Wire“ mit, jetzt wurde er in seinem Haus in Studio City in Kalifornien tot aufgefunden.

Die Polizei steht vor einem Rätsel, denn die Todesursache ist bislang noch unklar. Besonders tragisch: Einen Tag zuvor, war von der Tragödie noch nichts zu merken, da zeigte sich Lance Reddick noch glücklich strahlend mit seinen Haustieren.

Lance Reddick tot in Haus aufgefunden

Auf seinem Instagramkanal meldete sich Lance Reddick einen Tag vor seinem Tod am Donnerstag (16. März) noch mit einer süßen Bildstrecke bei seinen Fans. Zu sehen auf den letzten Schnappschüssen aus dem Leben des Schauspielers sind Reddick und seine Hunde.

Dazu schrieb der Hollywood-Star, wie sehr er es liebe, seine Hunde zu verwöhnen. Auf der Social-Media-Plattform folgen dem Filmstar über 100.000 Menschen (Stand 17. März). Nach der traurigen Nachricht über seinen Tod melden sich hier jetzt die Fans des Schauspielers und nehmen Abschied.

Lance Reddick spielt in neuem „John Wick“-Film mit

„Du wirst sehr vermisst“, „RIP König“, oder „Danke für alles“, sind nur einige der Nachrichten, die hier stehen. Das amerikanische News-Portal „TMZ“ hatte die Meldung über den Tod des Schauspielers öffentlich gemacht.

Der Schauspieler wurde in Baltimore geboren und machte sich schon früh einen Namen in seiner Branche. Bei „John Wick“ spielte er in allen vier Teilen mit. Auch in „John Wick: Kapitel 4“ wird er jetzt zu sehen sein. Der Film kommt erst am 23. März 2023 ins Kino und dürfte nach den neusten Ereignissen in den Sälen für Gänsehaut sorgen.

In der Filmreihe spielte Lance Reddick an der Seite von Schauspielkollege und Hollywoodstar Keanu Reeves die Rolle von „Charon“ und konnte in drei Teilen bereits mit seinem Talent glänzen.