Kylie Minogue: Ticket-Drama – Sängerin spricht Klartext

Mit „Padam Padam“ ist es ihr mal wieder gelungen, 35 Jahre nach der Veröffentlichung ihrer ersten international erfolgreichen Single befindet sich Kylie Minogue wieder ganz oben in den Charts. Die 55-jährige Pop-Ikone kann es immer noch! Nicht nur die queere Community tanzt zu ihrem neuen Sommerhit, auch die junge Tiktok-Generation zelebriert die Musik des Superstars. Ausgekoppelt wurde die Single aus Minogues neuem Album „Tension“, das am 22. September erscheinen wird.

Auch die Konzerte der Pop-Sängerin sind äußerst beliebt. Kein Wunder, betrachtet man die außergewöhnliche Bühnenshow, die Minogue ihren Fans bietet. Schrille Outfits, fantasiereiche Bühnenbilder und musikalische Highlights – für Fans ist ein Konzertbesuch ein ganz besonderes Erlebnis! Zuletzt wurden große Neuigkeiten verkündet: Minogue wird ab Herbst 2023 in Las Vegas residieren. Die Nachfrage für Tickets ihrer Shows im Nachtclub „Voltaire“ war jedoch so hoch, dass die Website des Ticketverkäufers komplett zusammengebrochen ist. Jetzt mischt sich die Sängerin selbst ein und spricht zu ihren Fans.

Kylie Minogue: Drama um Tickets

Massenweise enttäuschte Fans – nachdem die Ticket-Website auf Grund von einer zu hohen Nachfrage zusammengebrochen war, gingen viele Fans der Sängerin leer aus. Auch Minogue selber bekam die schlechte Stimmung bei ihren Fans mit und handelte sofort. Die Sängerin entschied sich dazu, zehn zusätzliche Shows hinzuzufügen. Die Pop-Ikone schreibt auf ihrem Instagram-Profil: „OMG …. Sold Out!?! So humbled by this overwhelming response. So much so, that we are adding ten more dates! I know many of you missed out on a ticket or had to wait a long time. Sorry, there was a system overload!“ (zu Deutsch: OMG, ausverkauft? Ich bin von dieser Reaktion so überwältigt. So sehr, dass wir zehn neue Termine hinzugefügt haben! Ich weiß, dass viele von euch kein Ticket erhalten haben oder lange warten mussten. Sorry, das System war überlastet!“ Da können Fans der Sängerin endlich aufatmen.

Viele Fans der Sängerin sind jedoch hin- und hergerissen. Ein Großteil der Instagram-Anhänger freut sich über die Gelegenheit, das Idol live in Vegas auf der Bühne bewundern zu können. Jedoch wird in den Kommentaren unter dem Beitrag von Minogue auch Unmut laut, da die Vegas-Residenz eine Welttour zu ersetzen scheint. Treue Fans der Sängerin werfen ihr somit vor, ihre auf der ganzen Welt verteilten Fans im Stich zu lassen.

Wer nun tatsächlich eines der begehrten Tickets erhalten hat, kann sich in jedem Fall auf eine außergewöhnliche Show der Sängerin freuen. Und so wie wir Kylie Minogue kennen, werden das sicherlich nicht ihre letzten Auftritte sein.