Lena Meyer-Landrut: Nach krassem Reitunfall – Sängerin kann nicht an sich halten! „Arsch gebrochen“

Dieser Unfall hatte es in sich! Lena Meyer-Landrut muss sich aktuell schonen. Die Sängerin hatte vor knapp einer Woche ein unschönes Erlebnis auf einem Pferd, zog sich nach einem Sturz einen doppelten Kreuzbein-Bruch zu (hier mehr dazu >>>).

Wie genau Lena Meyer-Landrut die Zeit danach verbringt, zeigt sie in einem neuen Tiktok-Video. Darin albert sie herum, als sei nichts gewesen.

Lena Meyer-Landrut: „Arsch gebrochen“

„Arsch gebrochen“. Mit diesen Worten leitet Lena ihr Video bei Tiktok ein – und beweist damit einmal mehr, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt. Auch wenn die Lage derzeit ernst zu sein scheint. Schließlich ist so ein Kreuzbein-Bruch nicht ohne und muss behandelt werden.

„Manche Brüche im Bereich des Beckens können konservativ, mit Schmerzmitteln, kurzer Bettruhe und früher Mobilisation behandelt werden“, heißt es laut Professor Dr. Ulrich Liener, ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie des Marienhospitals Stuttgart.

Einen Tag nach dem Unfall postete die einstige ESC-Gewinnerin noch ein Röntgenbild ihres Beckenbereichs, versprach ihren rund 5,6 Millionen Followern: „Ich versuche mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam.“

Sich schonen tut Lena Meyer-Landrut in ihrem neuen Internet-Video allemal. Den Spaß hat die 32-Jährige dennoch nicht verloren, wie man unschwer erkennen kann. Doch was tun, wenn man die Dinge langsamer angehen soll und ein kreativer Kopf wie Lena ist? Erstmal ein Tiktok-Video aufnehmen…

Lena Meyer-Landrut: Fans reagieren sofort

Ihre Fans freuen sich zumindest über das Lebenszeichen der Sängerin.

Kommentare wie:

„Fühl dich gedrückt“

„Gute Besserung“

„Du schaffst das schon“

oder „Bitte mehr davon“ sind nur einige, die ihre Follower veröffentlicht haben, um ihr beizustehen.

Mit „mehr davon“ kann Lena Meyer-Landrut sicher dienen, schließlich wird sie auch in den kommenden Tagen nicht all zu viel unternehmen können. Da ist so ein Spaß-Video doch eine gute Ablenkung…