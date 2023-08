Lena Meyer-Landrut: Ein Gewitter zieht über sie hinweg

Es war ein Schock für die vielen Fans von Popstar Lena Meyer-Landrut. Vor einer knappen Woche meldete sich die einstige Gewinnerin des „Eurovision Song Contest“ mit maximal unglücklichen Nachrichten bei ihren Fans.

Auf Instagram hatte die Sängerin ein Röntgenbild samt kleinem pinken Herz geteilt. Was auf den ersten Blick nach einer süßen Kunde aussah, stellte sich auf den zweiten als Schocknachricht heraus. Lena Meyer-Landrut war vom Pferd gefallen.

Lena Meyer-Landrut stürzt vom Pferd

Und das blieb nicht ohne Nachwirkungen. „Vom Pferd gefallen und mir dabei nen doppelten Kreuzbein-Bruch geholt (klar ein Knochen reicht nicht.) Ich versuch mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam“, beschrieb die 32-Jährige bei Instagram.

Von ihren Fans und Bekannten gab es sofort Zuspruch und Genesungswünsche. ProSieben-Moderator Elton beispielsweise schrieb: „Shit! Auf dass alles gut verheilt und gute Besserung.“ „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen ergänzte: „Oh Lena, gute Besserung!“ Und Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold wünschte eine „schnelle und unkomplizierte Genesung“.

Lena Meyer-Landrut im Sommer-Gewitter

Doch die dunklen Wolken über Lena Meyer-Landrut haben sich noch nicht verzogen. Im wahrsten Wortsinne sogar. Teilte Lena am Sonntagabend (13. August 2023) ein Video in ihrer Instagramstory.

Mehr Nachrichten:

Lena scheint sich darin selbst zu filmen. Man sieht nur ihr Gesicht, erhellt lediglich vom schwachen Licht der Kamera. Im Hintergrund ist Donner zu vernehmen. Ein Blitz erhellt kurzzeitig das Geschehen. Es regnet unaufhörlich. Wie es der Sängerin geht, ist an ihrem Gesicht nur schwer abzulesen. Sie lächelt nicht, schaut bloß mit großen Augen in die Kamera, gähnt einmal kurz. Zu dem Video schreibt sie: „Plötzlich Sommer Gewitter“. Ob sie ihren Fans etwas Genaues mitteilen möchte oder sie bloß an den Gewitter-Geräuschen teilhaben lassen will, bleibt wohl Lena Meyer-Landruts Geheimnis.