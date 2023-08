Lena Meyer-Landrut in Not: Fans müssen eingreifen

Insgesamt 5,5 Millionen Fans folgen Lena Meyer-Landrut bei Instagram. Die 32-Jährige ist aber nicht nur auf Social Media eine gefragte Frau. Auch in Shows wie „The Voice Kids“ war sie bereits zu sehen. Nicht zu vergessen ihr Mega-Triumph beim Eurovision Songcontest. 2010 gewann Lena mit ihrem Hit „Satellite“ den Musik-Wettbewerb. Doch auch ein gefeierter Superstar ist mal in Not…

Lena Meyer-Landrut braucht dringend Hilfe. Als Superstar muss die Sängerin stets gut aussehen und gestylt sein. Doch das ist anscheinend gar nicht so einfach – jedenfalls hat sich Lena diesbezüglich jetzt hilfesuchend an ihre Fans gewandt.

Lena Meyer-Landrut braucht wieder schöne Füße

Lena Meyer-Landrut in Not! Die Sängerin hat ihre Follower jetzt nach ihrer Meinung gefragt. Sie braucht dringend schöne Füße und eine anständige Pediküre. Da sie sich aktuell in einer ihr offenbar unbekannten Stadt aufhält, fragt sie ihre Fans per Instagram-Story, wo sie diese denn jetzt bloß herbekommt. Immerhin steht ein wichtiges Shooting an. „Hi, ich hab mal ne ganz kurze Frage“, beginnt sie das Video.

„Ich habe übermorgen ein Shooting und ich bin morgen in München und ich bräuchte eine Pediküre. Und jetzt ist die Frage: Hat jemand einen Tipp in München für eine Shellack-Pediküre?“, fragt sie ihre Fans und fordert sie dazu auf, ihr Ideen zuzuschicken.

Was ist eine Shellack-Pediküre?

Bei einer Shellack-Pediküre werden insgesamt drei Lackschichten aufgetragen: Zuerst die Basecoat, anschließend der farbige Lack und am Ende der versiegelnden Topcoat. Shellac wird, ähnlich wie bei Gel-Nägeln, nach dem Aufgetragen mit UV-Licht ausgehärtet.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Lena Meyer-Landrut die Füße schon bald wieder schön hat.