Als ESC-Siegerin wurde Lena Meyer-Landrut bekannt. 13 Jahre nach ihrem großen Triumph ist die Sängerin wohl erfolgreicher denn je. Neben ihrer Musik ist sie nicht nur ein gefragtes Werbegesicht und entwirft eigene Kleidung, sie arbeitet auch als Synchronsprecherin und sitzt als Coach bei „The Voice Kids„.

Aber auch einem Vollprofi wie Lena geht nicht alles so leicht von der Hand, wie man denken könnte. Erst kürzlich sprach sie darüber, wie sie lernen musste, „Nein“ zu sagen, (wir berichteten). Am Samstag (8. Juli) überraschte Lena Meyer-Landrut ihre Fans auf Instagram jetzt erneut mit einer emotionalen Nachricht.

Lena Meyer-Landrut bricht bei Konzert in Tränen aus

Mit Blick auf die damals noch anhaltende Corona-Pandemie sagte Lena Meyer-Landrut ihre für 2022 geplante Tour ab. Wenig später legte übrigens auch ihr ehemaliger „The Voice“-Kollege Mark Forster seine Konzertpläne auf Eis. Er begründete seine Entscheidung allerdings damit, eine kleine Verschnaufpause zu brauchen, um an neuen Projekten arbeiten zu können. Für 2024 haben jetzt beide eine Tour geplant.

Bis es soweit ist, muss sich Lena aber erstmal wieder an die Aufregung bei einem Bühnenauftritt gewöhnen. Denn bis zu ihrem Auftritt am Samstag (8. Juli) beim „R.SH Pop am Strand“ am Eckenförder Südstrand hatte die Sängerin bereits seit vier Jahren nicht mehr live vor Publikum gespielt. Eine Herausforderung der besonderen Art, die die Emotionen überkochen ließ.

Nach Auftritt in Eckenförde ist Lena ganz beseelt

„Heute Abend, aaah“, kündigt Lena ihren Auftritt in ihrer Instagram-Story am Samstag an. Kurz vor der großen Show lässt sie ihre Fans dann wissen: „Bin sehr nervös“ – und das, obwohl sie an dem Abend in bester Gesellschaft ist. Mit dabei sind bei der Veranstaltung nämlich auch DSDS-Jurorin Leony, Sänger Joris und Lenas „The Voice Kids“-Kollege Alvaro Soler.

Nach dem Auftritt meldet sich Lena dann erneut auf Instagram und erzählt von der emotionalen Achterbahnfahrt. „Ich bin auf die Bühne gekommen, habe erstmal vor Überwältigung geheult und ich habe auf jeden Fall ein paar Songs gebraucht, um reinzukommen.“ Doch dann legte sich die Nervosität. Rückblickend kann Lena sagen: „Es war der richtige Ort, zum richtigen Moment, mit den richtigen Leuten. Es war so schön, es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank für alle, die da waren.“

Die positive Erfahrung hat ihr anscheinend Mut gemacht. Sie sei voller Vorfreude auf die „die drei anderen Termine dieses Jahr“, so Lena. Und weiter: „Ich freue mich mega doll auf die Tour nächstes Jahr.“