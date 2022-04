Lena Meyer-Landrut gibt Tour-Aus bekannt, dann mischt ER sich ein: „Würde niemals absagen“

Lena Meyer-Landrut überraschte ihre Fans kürzlich mit einer unschönen Nachricht. Die Sängerin hat nach mehrmaligem Verschieben ihre für 2022 geplante Tour ganz abgesagt.

Die Entscheidung dazu fiel Lena Meyer-Landrut sichtlich schwer. Umso überraschender ist es, dass sie jetzt ausgerechnet von einem prominenten Kollegen einen ordentlichen Seitenhieb einstecken musste.

Lena Meyer-Landrut sagt Tour ab, dann meldet sich „The Voice Kids“-Kollege

Neckereien vor der Kamera sind die Fans von „The Voice Kids“ bei Wincent Weiss und Jury-Kollegin Lena Meyer-Landrut gewohnt. Jetzt äußerte sich Wincent Weiss allerdings nach Lenas Tour-Aus mit einer überraschenden Aussage.

Bekannt wurde Lena Johanna Therese Meyer-Landrut durch ihren Sieg beim ESC 2010

Lena saß unter anderem mit Mark Forster in der Kinder-Version der Castingshow „The Voice of Germany“ Jurorin, in der sie auch 2022 wieder zu sehen ist

Momentan ist sie dort Jurorin mit ihren Kollegen Wincent Weiss, Alvaro Soler und zwei der Fanta 4

„Ich würde in der jetzigen Zeit niemals eine Tour absagen, sondern am liebsten noch drei, vier zusätzliche Termine anbieten“, sagte Wincent Weiss bei dem Benefizkonzert „All Hands on Deck“ in Hamburg.

„The Voice Kids“-Coach Wincent Weiss wird nach Lena Meyer-Landruts Tour-Absage deutlich

Hier stand er zusammen mit ProSieben-Star Steven Gätjen auf der Bühne und moderierte die Veranstaltung. Nachdem die Corona-Pandemie Künstlerinnen und Künstler zu einer Zwangspause verdonnert hatte, sei der Live-Auftritt vor Publikum jetzt ein wichtiges Signal.

Bei „The Voice Kids“ sitzen Lena Meyer-Landrut und Wincent Weiss (l.) hier mit Smudo, Michi Beck und Alvaro Soler, als Konkurrenten im Jury-Stuhl. Foto: dpa/SAT.1 | André Kowalski

Wincent Weiss wurde ganz emotional und sagte: „Wenn ich die Menschen hier so ausgelassen sehe, merke ich, wie sehr ich einfach meine Tour spielen will!“

Lena Meyer-Landrut sagt Tour ab – „The Voice Kids“-Kollege Wincent Weiss will einspringen

Lena Meyer-Landrut hatte ihre Tour-Absage zuvor mit den Worten begründet: „Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften vollen Hallen zu spielen.“

Für die abgesagte Tour seiner Kollegin hat Wincent Weiss jetzt einen Vorschlag. „Ich kann gerne die Termine von Lena noch übernehmen!“

