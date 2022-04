Lena Meyer Landrut bei DIESEM Thema wird sie ganz emotional: „Die schönste Zeit“

Lena Meyer-Landrut wie sie lacht, weint, lebt und singt. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die Sängerin farcettenreich.

Jetzt wird es in der Story von Lena Meyer-Landrut jedoch sehr emotional. Was es wohl damit auf sich hat?

DAS sagt Lena Meyer-Landrut über ihr fünftes Album

Der „The Voice Kids“-Star gehört in Deutschland zu den erfolgreicheren Sängerinnen. Am Dienstag sind in ihrer Story sehr bewegende Worte zu lesen. Es geht um ihrer neustes Album – vor genau drei Jahren erschien ihr fünftes Album „Only Love, L“.

Für Lena ein Meilenstein in ihrer Karriere: „Für mich das Bedeutendste, Schönste und Beste – die schönste Zeit, große Gefühle, viele Tränen, viele Partys. Viel von Allem. So eine intensive Zeit mit diesem Album, wow!“

Lena Meyer-Landrut: Infos zur Sängerin:

Bekannt wurde Lena Johanna Therese Meyer-Landrut durch ihren Sieg beim ESC 2010

Lena saß unter anderem mit Mark Forster in der Kinder-Version der Castingshow „The Voice of Germany“ Jurorin, in der sie aktuell auch zu sehen ist

Momentan ist sie dort Jurorin mit ihren Kollegen Wincent Weiss, Alvaro Soler und zwei der Fanta 4

Lena Meyer-Landrut verarbeitet ihre Vergangenheit in den Songs

Die ESC-Siegerin von 2010 hat in den Songs ihre Vergangenheit verarbeitet: „Ich habe schon vor dreieinhalb Jahren angefangen, an dem Album zu schreiben. Als es fast fertig war, habe ich es weggeschmissen, weil ich mich damit nicht wohl gefühlt habe“, sagte sie 2019 in einem Interview mit dem Düsseldorfer Anzeiger.

Lena Meyer-Landrut wird bei einem bestimmten Thema ganz emotional. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Das Album handelt von der eigenen Geschichte der Künstlerin und ihren Gefühlen. Sie habe damals gemerkt, dass es wichtig sei, zu sich selbst zurückzufinden. Lena schrieb über Themen, über die sie auf ihren ersten vier Alben noch nicht sprach.

In den Songs verarbeitete sie Veränderungen, die sie durchmachen musste, sehr private Gedanken, tiefe und echte Gefühle und autobiografische Themen. Wahnsinn! Durch das Album „Only Love, L“ scheint es, als könne man in die Seele der Sängerin blicken.

Lena Meyer-Landruts fünftes Album. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | -

Sängerin Lena Meyer-Landrut feiert ihr neues Album

Und jetzt feiert sie das Album und was sie damit verarbeitet hat. So muss das sein! „Das wurde auch gebührend gefeiert. Leider kann ich keins von den Fotos posten. Ihr hättet zu viel gegen mich in der Hand“, scherzt sie.

Die schöne Brünette freut sich auf das neue Kapitel, das für sie und ihre Fans vor ihr liegt. Bis dahin dürfen wir sie fast täglich auf ihrem Instagram-Account begleiten.