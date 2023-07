Fans entdecken Lena Meyer-Landrut: „Schwimmt sie da oben ohne?“

Mensch, hat die es gut. Lena Meyer-Landrut scheint sich gerade eine Auszeit zu gönnen. Und wie genießt man die Ruhe richtig? Genau, raus aus den Klamotten und rein in den Pool. So macht es auch die Sängerin und nimmt ihre Fans gleich mit auf eine Reise in ihre Badelandschaft.

So teilt sie auf Instagram ein Bild, das sie, nur mit einem Bikini-Unterteil bekleidet, im Pool tauchend zeigt. Klar, dass die Fans von Lena Meyer-Landrut beim Anblick des Bildes direkt kurz vorm Durchdrehen sind.

Lena Meyer-Landrut halbnackt im Pool

„Schwimmt sie da oben ohne?“, fragt beispielsweise ein User auf Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Sehr schönes Bild Lena. Das Bild lässt viele Phantasien entstehen. Du bist einfach fantastisch, siehst toll aus und singst sehr gut. Weiter so.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manchen Usern scheint die Hitze der vergangenen Wochen aber auch zu Kopfe gestiegen zu sein. So schreibt beispielsweise einer bezugnehmend auf das Foto von Lena Meyer-Landrut: „Genau, nun ein Foto beim Rückenschwimmen. Oder bestenfalls direkt weiter zum Playboy-Shooting.“ Da dürfte wohl eher der Wunsch der Vater des versauten Gedankens gewesen sein.

Neue Acoustic-Version von „What i want“

So hatte Lena bereits im Jahr 2010 erklärt, dass ein Nacktshooting nichts für sie sei. „Der Playboy hatte damals angefragt, ob er nicht die Gewinnerin der Castingshow im Magazin haben könnte. Es wurde nicht von Stefan, sondern von uns Teilnehmerinnen nein gesagt. Ich würde nicht in den Playboy gehen, ist nicht so mein Ding“, erklärte Lena damals dem österreichischen Portal „heute.at“.

Mehr Nachrichten:

Die Sängerin dürfte aber auch ohne Nacktshooting genug zu tun haben. Zeigte sie ihren Fans doch vor wenigen Tagen erst ihre Acoustic-Version des Hits „What i want“ und erntete dafür Begeisterungsstürme. „Ich liebe deine Acoustic-Versionen so sehr“, hieß es da beispielsweise. Oder: Diese Acoustic-Versionen von dir sind einfach immer der Hammer!“