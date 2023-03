König Charles III. lädt Prinz Harry und Meghan zur Krönung – doch ihre Antwort überrascht

Es ist offiziell! König Charles III. hat seinen Sohn Prinz Harry und dessen Frau Meghan Markle zu seiner Krönung am 6. Mai in der Westminster Abbey in London eingeladen.

Nach dem Wirbel um Harrys Enthüllungsbuch „Spare“ und der Netflix-Doku der Sussexes war lange nicht klar, ob der König seinen jüngsten Spross bei dem wichtigen Event dabei haben möchte. Nun hat sich der 74-Jährige offenbar einen Ruck gegeben – doch Prinz Harry und Meghan lassen ihn auflaufen.

König Charles III.: Offiziell! Prinz Harry erhält Einladung nach London

Wie die britische „Metro“ berichtet, erhielten Prinz Harry und Meghan Markle mittlerweile eine Einladung zu dem historischen Royals-Event von König Charles III.

Ein Sprecher der Royals-Aussteiger bestätigte, „dass der Herzog [Prinz Harry, Anm. der Red.] kürzlich eine E-Mail-Korrespondenz vom Büro Seiner Majestät bezüglich der Krönung erhalten hat“.

Obwohl König Charles III. also trotz aller Kontroversen einen Schritt auf das in den USA lebende Paar zugemacht hat, ist allerdings nicht klar, ob die königliche Familie tatsächlich am 6. Mai 2023 vereint sein wird.

König Charles III.: Prinz Harry lässt ihn zappeln

So erklärte der Sprecher laut „Metro“ weiter, dass die Sussexes sich bisher weder zu einer Absage noch zu einer Zusage entschieden hätten – oder diese zumindest noch nicht kommunizieren möchten. „Eine sofortige Entscheidung darüber, ob der Herzog und die Herzogin teilnehmen werden, wird von uns zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben“, heißt es in dem Statement dazu.

Ob die Zurückhaltung an dem schwierigen Verhältnis der Sussexes zu den anderen Royals liegt oder an der Tatsache, dass Archie an diesem Tag seinen vierten Geburtstag feiert, ist unklar. Klar ist dagegen, dass die Beziehung zwischen Prinz Harry und dem Rest seiner Familie angespannter denn je ist.

