König Charles III. plant große Veränderung – „Vor wenigen Wochen noch undenkbar gewesen“

Die Sorge um König Charles III. ist so groß wie nie. Nachdem er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, standen weltweit Royals-Fans unter Schock. Mittlerweile befindet sich der britische Regent in Behandlung und tritt in seinem Amt ein wenig kürzer.

Doch nun gibt es Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand. Ein Insider verrät nicht nur, wie es König Charles III. geht, sondern auch welche Pläne der Vater von William und Harry schmiedet. Er möchte anscheinend einiges verändern.

König Charles III.: So geht es ihm aktuell

Diese Frage brennt wohl allen Royals-Fans unter den Nägeln: Wie geht es König Charles III. gesundheitlich? Ein Insider verrät nun gegenüber „Gala“, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Ganz im Gegenteil: „Es geht dem König deutlich besser.“

+++ König Charles macht Liebeserklärung – sie gilt nicht Camilla: „Natürliche Schönheit“ +++

Weiter heißt es von Seiten des Palastmitarbeiters: „Es finden seit Kurzem Meetings statt, die bis zu zwei Stunden dauern. Vor wenigen Wochen wäre das noch undenkbar gewesen.“ Bei diesen Treffen geht es wohl vorrangig darum, was König Charles III. alles verändern möchte.

König Charles III. schmiedet Pläne

Die Liste des Königs ist lang. Wie es scheint, möchte er das Leben der Royals etwas grüner gestalten. Dafür sollen unter anderem energie­­sparende Solarpanels auf den Dächern von Schloss Windsor installiert werden und künftig auf Elektroautos gesetzt werden. Außerdem werden Gaslaternen kurzerhand mit Elektro-Lampen ausgetauscht, wie die „Gala“ berichtet.

+++ Royals: Familienmitglied packt über König Charles aus – „Gönnt sich keine Auszeit“ +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Mit den zahlreichen Änderungen macht König Charles III. abermals deutlich, dass er frischen Wind in das britische Königshaus bringen möchte. Unter seiner Mutter, Queen Elizabeth, hätte es all diese Dinge nämlich nicht gegeben.