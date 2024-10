König Charles macht Liebeserklärung – sie gilt nicht Camilla: „Natürliche Schönheit“

König Charles III. überrascht mit emotionalen Worten. Bei einer feierlichen Ansprache am Samstag (28. September) ließ der 75-jährige Monarch tief in sein Herz blicken und sorgte für neugierige Blicke. Doch an wen oder was richteten sich seine rührenden Worte? Wer an Gattin Camilla denkt, der irrt!

Anlässlich des 25. Jubiläums des schottischen Parlaments in Edinburgh schwärmte König Charles III. nun von der unvergänglichen Anziehungskraft des Landes. In seiner Rede sprach der Monarch von einer tiefen Verbundenheit, die ihn seit jeher begleitet.

König Charles III. kommt ins Schwärmen

„Am Ende eines jeden Tages sind wir alle durch unsere Liebe zu Schottland vereint. Selbstverständlich wegen seiner natürlichen Schönheit, aber auch wegen seiner Charakterstärke“, hieß es in seiner Ansprache. Dabei wird schnell klar, Schottland ist für den König mehr als nur ein Landesteil. Es ist ein Ort der Ruhe und Freude, der ihn seit Generationen begleitet.

+++ Auch spannend: Experte packt aus: König Charles III. hat es „gründlich satt“ +++

„Aus persönlicher Sicht hat Schottland immer einen ganz besonderen Platz in den Herzen meiner Familie und von mir innegehabt.“ Schließlich war seine Großmutter, die „Queen Mum“, stolz auf ihre schottischen Wurzeln, und auch Queen Elizabeth II. fand stets Trost und Freude in ihrer Sommerresidenz Balmoral. Doch der König schwelgt nicht nur in Erinnerung – auch die Zukunft spielt für ihn eine zentrale Rolle.

Besonders im Hinblick auf die Herausforderungen des Klimawandels und des Artensterbens gebe es noch viel zu tun. „Lassen Sie diesen Moment deshalb den Beginn des nächsten Kapitels sein“, so Charles und fügte hinzu: „Die Errungenschaften der Vergangenheit und das in der Gegenwart gezeigte Engagement geben uns die beste Grundlage für Vertrauen in die Zukunft.“