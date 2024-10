Royals: Familienmitglied packt über König Charles aus – „Gönnt sich keine Auszeit“

Hinter König Charles III. und den britischen Royals liegen dunkle Zeiten. Seine Krebsdiagnose und die seiner Schwiegertochter Kate Middleton versetzte die ganze Welt in einen Schockzustand. Millionen von Menschen sorgten sich um die beiden.

Mittlerweile sind die britischen Royals auf dem Weg der Besserung – die Prinzessin hat ihre Chemotherapie sogar erfolgreich abgeschlossen. Doch wie steht es um den Gesundheitszustand von König Charles III.? Ein Familienmitglied der Royals gibt Einblicke hinter die Kulissen.

Royals: Familienmitglied plaudert drauf los

Vor rund 15 Jahren heiratete Lady Frederick Windsor in die britische Königsfamilie ein. Seither nutzt sie die Aufmerksamkeit und die Plattform, um sich für soziale Projekte einzusetzen. In einem Interview mit dem „Hello Magazine“ spricht sie aber nicht nur über ihr Engagement.

Sie teilt auch einige Details ihrer royalen Verwandtschaft mit der Welt. Über Kate Middleton sagt die 44-Jährige beispielsweise: „Sie ist wunderbar. Ich habe sie zuletzt in Wimbledon gesehen. Es war so erfreulich, sie zu sehen, so schön wie immer. Sie war unglaublich tapfer und es geht ihr so ​​gut.“ Und auch zu Charles äußert sie sich.

„Er kämpft gegen den Krebs“

Kate Middleton hat sich nach ihrer Krebsdiagnose weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgezogen. Anders als König Charles. „Pflicht und Dienstbereitschaft durchdringen ihn wie ein Felsbrocken; es fällt ihm einfach nicht ein, sich auszuruhen, obwohl die Menschen, die ihn lieben, sich verzweifelt wünschen, dass er es tut“, sagt Lady Frederick Windsor.

Weiter erzählt die 44-Jährige: „Er kämpft gegen den Krebs und gönnt sich keine Minute Pause – er ist ein unglaublich inspirierender Mann.“ Bleibt nur zu hoffen, dass sich der britische Monarch nicht übernimmt und noch genug Zeit findet, sich auszuruhen.