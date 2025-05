Darf sich Schalke 04 auf Kwasniok freuen? Paderborn-Profi packt über den Trainer-Kandidaten aus

Der FC Schalke 04 sucht einen neuen Trainer – mal wieder! Gefühlt in jeder Saison begeben sich die Verantwortlichen auf die Suche. So ist es jetzt wieder der Fall. Ein neuer Coach soll für die kommende Saison her, da Kees van Wonderen den Verein nach der Spielzeit verlassen wird.

In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Kandidaten mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Einer von ihnen ist Lukas Kwasniok, der mit seinem SC Paderborn um den Aufstieg kämpft. Am Saisonende folgt aber der Abschied. Nun packt einer seiner Schützlinge im Interview mit DER WESTEN aus. Wäre Kwasniok der richtige Coach für S04?

FC Schalke 04: Kwasniok der Richtige für S04?

Wer wird der neue Trainer des FC Schalke 04? Diese Frage stellen sich derzeit viele Fans der Königsblauen. Genauso wie die Bosse wollen auch sie schnell Gewissheit haben. Dass die Trainerwahl vermutlich nicht allen gefallen wird, ist zu erwarten. So war es nämlich schon immer auf Schalke gewesen.

Bei Lukas Kwasniok sind sich viele Fans jedoch einig: Er wäre ein guter Trainer für die Gelsenkirchener. Das zeigt er beim SC Paderborn aktuell. Der Klub kämpft um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Sollte es dazu kommen, wird Kwasniok jedoch nicht mehr da sein. Er wird den Klub am Saisonende verlassen.

Geht er dann zum Revierklub? SCP-Profi Aaron Zehnter erklärt im DER WESTEN-Interview: „Das möchte ich nicht spekulieren. Wenn man sieht, was Lukas im taktischen Bereich kann, wie er uns auf die Gegner vorbereitet, was für gute Strategien er hat, ist er ein echt super Trainer. Ich bin sicher, dass er einen richtig guten Verein finden wird.“

„Eine authentische Person“

Unter Kwasniok konnte sich Zehnter, der in der vergangenen Saison sein erstes Profitor seiner Karriere gegen den FC Schalke 04 geschossen hat, in dieser Spielzeit richtig stark weiterentwickeln. „Er ist eine authentische Person und sagt alles direkt, was er denkt. Das ist für einen Spieler echt schön, weil man viel von ihm lernen kann. Er hat viel Erfahrung und hat auch schon einige Mannschaften trainiert. Er weiß einfach, wie es geht“, so der 20-Jährige.

Vor allem junge Spieler würden unter Kwasniok profitieren. „Auch ich bin ihm dankbar, dass ich als Regionalliga-Spieler nach Paderborn kommen durfte und jetzt schon so viele Spiele machen konnte“, erklärt Zehnter gegenüber DER WESTEN.

Auf genau solch einen Trainer hofft man auf Schalke. Er erfüllt auch die Kriterien, die Matthias Tillmann zuletzt nannte. Doch der S04 wird nicht der einzige Klub sein, der den 43-Jährigen haben will. Kwasniok steht noch bei einigen anderen Vereinen auf dem Zettel. Wo er im Sommer wohl landen wird?

