„Kitchen Impossible“: Dreh muss plötzlich unterbrochen werden – Security greift ein

Bei „Kitchen Impossible“ kann es schon mal zu der ein oder anderen brenzligen Situation kommen. Immerhin geht es um einiges.

In der Vox-Show stellen sich Tim Mälzer und sein Kontrahent gegenseitig scheinbar unlösbare Aufgaben. Jeder der beiden soll in zwei Ländern die Spezialität eines ortsansässigen Kochs unter härtesten Bedingungen perfekt nachkochen.

Jetzt kam es sogar zu einem Dreh-Abbruch bei „Kitchen Impossible“!

„Kitchen Impossible“: Lohninger und Frauneder bekommen es mit der „Angst“ zu tun

Dieses Mal zeigt Vox ein Special der beliebten Kochsendung: Tim Mälzer kocht in „Kitchen Impossible“ mit seinen besten Freunden Mario Lohninger und Edi Frauneder in New York. Frauneder lebt und arbeitet dort, wie die „tz“ berichtet. Lohninger war vor 29 Jahren bereits in New York – und auch Mälzer wollte in Amerika seinen Durchbruch feiern.

Ihrer von Tim Mälzer gestellten Aufgabe in Brooklyn blicken Lohninger und Frauneder mit „Angst“ entgegen. In der schwarzen Box verbirgt sich ein Gericht der Levante-Küche von Eli Buliskeria aus dem „Mesiba“.

„Kitchen Impossible“: Plötzlich verscheucht Security die Köche

Und dann passiert es: Ehe die beiden Kontrahenten vor der Brooklyn-Bridge zur Verkostung kommen, greift ein Mann ein! „Ich muss euch bitten, die Dreharbeiten einzustellen. Das hier ist Privatgelände.“ Ein weiterer Security-Mann betont: „Das ist hier nicht erlaubt.“

Lohninger und Frauneder sehen ihren Fehler sofort ein, entschuldigen sich bei der Security. Die Boxen werden zusammengepackt und es geht einen Block weiter.

Wie sich Tim Mälzer, Mario Lohninger und Edi Frauneder bei „Kitchen Impossible“ schlagen und wer das Rennen macht, kannst du am Sonntag (8. Juni) ab 20.15 Uhr auf Vox sehen oder in der RTL+-Mediathek.