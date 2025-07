„Kitchen Impossible“: Drama um Koch-Challenge – jetzt meldet sich PETA

In der neuesten Folge von „Kitchen Impossible“ geht es heiß er – und das nicht nur am Herd! Für Starkoch Tim Mälzer geht es nach München, vor Ort soll er ein ganz besonderes Gericht zubereiten. Eine scheinbare Komponente des Festmahls: Gänsestopfleber.

Wenn es um dieses Gericht geht, versteht der Profikoch jedoch keinen Spaß und droht sogar damit, die Aufgabe abzubrechen. Die Herstellung dieser „Spezialität“ ist in Deutschland sogar verboten. Jetzt meldet sich die Tierschutzorganisation PETA zu Wort.

„Kitchen Impossible“: Gericht sorgt für Aufregung

„Kalbsbries Rumohr mit Albufera-Soße“, so lautet der Name des Gerichts, das Tim Mälzer zubereiten soll. Dabei handelt es sich um eine gefüllte Pastete. Darin enthalten sind ein Kalbsbries mit Trüffeln belegt, getoppt von einer Leber, das ganze eingebacken in Teig. Doch der „Kitchen Impossible“-Koch gibt sofort zu bedenken: „Wenn es Gänsestopfleber ist, müsste ich die Aufgabe jetzt abbrechen.“ Weiter stellt er klar: „Es tut mir leid. Dann muss ich mit null Punkten nach Hause.“

Tims Gegner Hans Jörg Bachmeier winkt jedoch schnell ab. Es handelt sich hierbei nicht um eine Gänsestopfleber, sondern um eine Entenleber und die Tiere würden nicht qualvoll gemästet werden. Der Starkoch glaubt den Worten seines Kollegen und nimmt die Herausforderung an. Die Tierschutzgesellschaft PETA äußert sich gegenüber dieser Redaktion nun zu den Geschehnissen.

PETA findet klare Worte

PETA findet lobende Worte für den „Kitchen Impossible“-Starkoch: „Wir freuen uns sehr, dass Herr Mälzer so konsequent und empathisch reagiert hat. Es ist ganz wunderbar, dass er in der Öffentlichkeit ein so klares Statement gegen diese Tierleidpastete gesetzt hat.“ Weiter stellt die Tierschutzorganisation klar: „Denn Gänsestopfleber ist keine Delikatesse, sondern das gezielt krank gemachte Organ eines gequälten Vogel. Es gibt sogar einen medizinischen Fachbegriff für diese Krankheit: Steatosis hepatis/Fettleber.“

Während der Mast der Gänse werden sie zwangsernährt, bis sich die Leber der Tiere auf das bis zu Zehnfache ihres normalen Körpergewichtes vergrößert. PETA klärt auf: „Nur in wenigen Ländern wird noch Stopfleber produziert: In Frankreich, Teilen von Belgien, in Spanien und Bulgarien. In Deutschland und in vielen anderen Ländern ist die Herstellung von Foie gras verboten – der Import meist jedoch noch nicht.“ Mittlerweile gibt es sogar pflanzliche Alternativen zu der Gänsestopfleber.

Tim Mälzer hat mit seiner Reaktion während des „Kitchen Impossible“-Drehs also alles richtig gemacht.