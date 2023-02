„Kitchen Impossible“ (Vox): Tim Mälzer verliert vor laufender Kamera die Beherrschung – „Fuck off!“

In der Vox-Show „Kitchen Impossible“ stellt sich Tim Mälzer regelmäßig der Herausforderung, ausländische Spezialitäten genauso gut wie ortsansässige Spitzenköche zuzubereiten. Im Duell mit Sternekoch Thomas Bühner verschlägt es Mälzer unter anderem nach Gardone Riviera. In der Gemeinde am Westufer des Gardasees soll er eine italienische Leckerei nachkochen.

Während sich Tim Mälzer gedanklich schon auf typisch italienische Gerichte einstellt, überrascht ihn die „Kitchen Impossible“-Crew mit einer Besonderheit. Als der 52-Jährige die berühmte schwarze Box öffnet, fällt ihm alles aus dem Gesicht. So hat sich Mälzer seinen Trip nach Italien nicht vorgestellt!

„Kitchen Impossbile“: Tim Mälzer in Italien – er ahnt nicht, was ihn dort erwartet

Dass Tim Mälzer hin und wieder ausfallend wird, dürfte treue Zuschauer nicht mehr überraschen. Die Reaktion des Starkochs in der neuen „Kitchen Impossible“-Ausgabe sorgt dennoch für große Augen. So viel sei gesagt: Ein gutes Pokerface zu bewahren, scheint nicht gerade die Stärke des Hamburgers zu sein.

Nachdem Mälzer im Urlaubsparadies Italien gelandet ist, glaubt er bereits zu wissen, was ihn gleich erwartet. „Ich möchte große Töpfe, halbe Tiere in den Ofen schieben, Feuer machen, richtig Soße, richtig Fleisch, richtig Fisch, Öl, Knoblauch, Kräuter, Tomaten, Frucht, saftig – halt so, wie man sich Italienisch im Klischee vorstellt“, erklärt er dem Vox-Kamerateam. Doch da hat er die Rechnung ohne die „Kitchen Impossible“-Redaktion gemacht.

„Kitchen Impossible“-Gegner fassungslos: „Was hast du gesagt?“

Als Tim Mälzer kurz darauf den Deckel der schwarzen Box lüftet, schlägt er sie direkt wieder zu. „Oh, fuck off!“, platzt es verärgert aus ihm. Thomas Bühner, der sich die Aufnahmen später gemeinsam mit Mälzer ansieht, traut seinen Ohren nicht: „Was hast du gesagt?“ Erneut wiederholt der „Kitchen Impossible“-Star seine Worte. „Was soll das?!“, fragt er sich, als er den Inhalt der Box auf dem Bildschirm wiedererkennt.

Weitere News:

In der Box befindet sich nichts außer ein großer Ballon, der offensichtlich mit etwas gefüllt ist und eine helle Soße beinhaltet. Mit einem spitzen Messer sticht Tim Mälzer vorsichtig die Haut der Blase auf und stellt direkt fest: „Das riecht käsig.“ Und tatsächlich: In dem Ballon befindet sich das traditionelle Nudelgericht Cacio e Pepe, das klassischerweise mit dem Käse Pecorino Romano und schwarzem Pfeffer zubereitet wird.

„Kitchen Impossible“ läuft sonntags ab 20.15 Uhr bei Vox oder jederzeit online in der Mediathek von RTL+.