Kate Middleton sorgt für Verwunderung – Fans können ihren Augen kaum trauen

Auch, wenn sich Kate Middleton ihrem Volk gegenüber stets nahbar gibt, würde man die Frau von Prinz William HIER doch eher weniger vermuten. Bei ihren Fans sorgt das für große Augen.

Kate Middleton einfach so in einem Imbiss antreffen? Ja, das ist tatsächlich möglich! Denn auch eine Royals hat schließlich Hunger. Der Stammgast eines Imbisses will die 42-Jährige gesehen haben.

Kate Middleton: Stammkunde berichtet

Wie die Lokalzeitung „Lynn News“ berichtet, soll Kate Middleton gemeinsam mit ihren Kindern den Imbiss Eric‘s Fish & Chips besucht haben. Diese Szenen sollen sich Norfolk, also in unmittelbarer Nähe zu einem Ferienhaus der Familie, abgespielt haben.

„Ich war erstaunt, als ich bei Eric‘s in Thornham ankam und Kate und die Kids entdeckt habe. Wir sind bei Eric‘s schon länger Stammkunden, daher ist es fantastisch zu sehen, dass sich rumspricht, wie toll es dort ist. Es ist nun offiziell ‚royal-geeignet“, berichtet der Stammgast. Ob seine Schilderungen stimmen, ist allerdings offen.

Auch Imbiss selbst äußert sich zu angeblichem Kate-Middleton-Besuch

Doch auch der Imbiss selbst hat sich zu dem angeblichen Royalen-Besuch geäußert: „Da das Haus der Royals in Norfolk nicht weit von unserem Imbiss entfernt ist und sie viel Zeit in der Gegend verbringen und unterschiedliche Plätze besuchen, ist es großartig und eine Ehre, dass sie sich entschieden haben, uns zu besuchen.“

Was sich Kate und ihre Kinder bestellt haben, ist hingegen nicht bekannt. Fish & Chips ist eine der Spezialitäten des Hauses.

Kate Middleton will unbedingt Familienfrieden

Was allerdings längst bekannt ist: Der große Streit zwischen Prinz Harry und den britischen Royals! Dabei wünscht sich Kate Middleton so sehr, dass sich Harry und ihr Mann Prinz William endlich wieder vertragen. Die 42-Jährige und Harry sollen früher eine enge Beziehung zueinander gehabt haben. Doch seit dem Streit zwischen Harry und William leidet auch die Freundschaft zwischen Kate und ihrem Schwager. Mehr dazu liest du hier>>>