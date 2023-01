Hochzeit: Paar bucht Fabel-Flitterwochen – dann nimmt der Alptraum seinen Lauf

Auf die Traum-Hochzeit sollen möglichst auch die Traum-Flitterwochen folgen – doch nicht für ein Brautpaar aus England. Ihr Urlaub entpuppte sich als absoluter Albtraum.

Verbrannte Landschaft so weit das Auge reicht: Das frischvermählte Paar konnte seinen Augen kaum trauen, als es nach seiner Hochzeit an seinem Reiseziel ankam. Der eigentlich geplante Waldurlaub im Paradies fiel ins Wasser. Ein Großbrand zerstörte alles.

Hochzeit: Wald bereits seit einem Jahr zerstört

Nur einen Monat vor ihrer Hochzeit buchten Braut und Bräutigam Last-Minute-Flitterwochen in den Julian Forest Suites in Dalaman, Türkei, wie die britische „Sun“ berichtet. Das Paar wählte das Hotel vor allem wegen der prächtigen Landschaft, die auf der Webseite von Anbieter Tui beworben wurde.

Doch am Ziel dann die Ernüchterung:Die Braut schildert, sie sei in Tränen ausgebrochen als sie mit der „düsteren und kargen“ verbrannten Landschaft konfrontiert wurde. Diese sah nicht so aus, wie sie es eigentlich gebucht hatte. Noch schlimmer: Die Frau behauptet, dass ein Barkeeper ihr mitteilte, dass die Zerstörung durch die Waldbrände bereits ein Jahr zuvor verursacht wurde.

Hochzeit: Paar reicht Beschwerde ein

Weiterhin erzählt sie.: Trotz der Zerstörung würde Tui und auch das Hotel weiterhin mit der prächtigen Landschaft werben – ohne die starke Zerstörung durch den Brand zu erwähnen. „Es war ein riesiger Schock, als wir dort ankamen. Ich öffnete die Vorhänge im Zimmer und blickte auf eine verbrannte Landschaft und war so aufgebracht, dass ich einfach in Tränen ausbrach. Ich konnte nicht glauben, was ich sah“, sagt die Engländerin.

Sie und ihr Mann reichten Beschwerde bei Tui ein. Laut den beiden wies Tui die Schuld jedoch von sich, behauptete das Feuer sei „höhere Gewalt“ gewesen. „So gesehen, war es ein Akt höherer Gewalt. Aber sie hatten genug Zeit diese Broschüre zu ändern“, finden die enttäuschten Honeymooner.

Hochzeit: Das sagt Tui zu dem Fall

„Es tut uns leid, von Herrn und Frau F. Erfahrung auf ihrer Hochzeitsreise in der Türkei zu hören, da wir erkennen, dass sie nicht dem Standard entsprach, den sie erwartet hatten. Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das bestmögliche Urlaubserlebnis haben und unsere Teams untersuchen die angesprochenen Probleme. Als Entschuldigung für ihre Erfahrung haben wir ihnen als Zeichen des guten Willens einen Urlaubsgutschein zur Verfügung gestellt“, wird ein Tui-Sprecher von „The Sun“ zitiert.