Kate Middleton: Bitter für Prinz William! Dieses Beziehungsgerücht ist eine Lüge

Bei den britischen Royals liegt Prinz Harry in Sachen Berichterstattung aktuell wohl meilenweit vor seinen Familienangehörigen. Erst die Netflix-Doku, dann sein TV-Interview und jetzt sein Buch mit pikanten Details über die Royals – der Aussteiger ist momentan in aller Munde. Dass seine Schwägerin, Kate Middleton, gerade ihren 41. Geburtstag gefeiert hat, ist dabei fast schon in Vergessenheit geraten.

Auch über sie hat Harry einiges zu sagen. Zwischen all den überraschenden Details aus der Vergangenheit zweifelt er die Liebe zwischen Kate Middleton und seinem Bruder Prinz William allerdings nicht an. Die nach all den Jahren immer noch frisch zu halten, dürfte auch für den Thronfolger und seine Frau keine leichte Aufgabe sein. Immerhin kennen sich die beiden schon aus Universitätstagen. Während William hier als großer Frauenschwarm gehandelt wurde, zeigte sich Kate Middleton anscheinend aber unbeeindruckt. Hier lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit.

Kate Middleton räumt mit Gerücht auf

Einen Royal, als Partner zu haben, für viele dürfte die Vorstellung früher noch einen besonderen Reiz dargestellt haben. Mit dem Trubel um Prinz Harry und der bürgerlichen Meghan Markle ist diese Vorstellung mittlerweile vermutlich der Realität gewichen – immerhin bringt eine Verbindung dieser Art auch jede Menge Schattenseiten mit sich.

Kate Middleton ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken – 2010 gab sie an der Seite von Prinz William ihre Verlobung bekannt. Hier schaffte sie dann auch gleich mal Klartext und räumte mit einem hartnäckigen Gerücht auf. Demnach soll die heutige Prinzessin von Wales damals ein Poster ihres späteren Ehemanns an der Wand hängen gehabt haben. Wie sich herausstellte, sollte dieses Gerücht nur ein Gerücht bleiben.

Kate Middleton zog Männermodel Prinz William vor

Denn es war nicht Prinz William, den sie groß an die Wand plakatiert hatte, sondern ein anderer Mann. „Ich hatte einen Levi’s Mann an der Wand“, erzählte sie. „Kein Foto von William, sorry.“

Ganz schön bitter für Prinz William. Aber immerhin: Am Ende war er derjenige, der Kate Middleton heiratete und nicht besagtes Männermodel.