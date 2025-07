„Kate Middleton“-Expertin packt aus: „Kate hatte ein schlechtes Gewissen“

Sie sind einer der bekanntesten Familien der Welt: Kate Middleton, Prinz William und ihre Kinder Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George. Was viele nicht wissen, die fünf leben abseits der vielen Kameras ein fast schon normales Familienleben. Ab und an geht es dann aber doch auch für die Kids ins Rampenlicht.

So berichtet das Portal „Bristol Live“, dass Kate Middleton bei ihrer Tochter Prinzessin Charlotte vor einiger Zeit ein besonderes Versprechen eingelöst hat. Aufgrund ihrer Krebserkrankung, so heißt es in dem Bericht, habe Kate sich zuvor schuldig gefühlt, da sie weniger Zeit mit Charlotte verbringen konnte als sonst. Letztes Jahr nahm sie ihre Tochter dafür zum ersten Mal mit nach Wimbledon. Das Tennisturnier ist für Kate eine Herzensangelegenheit.

Kate Middleton und ihr Versprechen

Kate Middleton ist seit 2016 Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club und ein bekannter Name in Wimbledon. Sie brachte Charlotte vergangenes Jahr zum Finale mit, damit sie Teil des besonderen Ereignisses werden konnte. Royals-Biografin Ingrid Seward erklärte: „Es war ein lange gehegtes Versprechen, dass Kate Charlotte als besondere Freude zum Finale mitnehmen würde.“ Seward weiter: „Kate hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie aufgrund ihrer Erschöpfung nach der Behandlung nicht so viel Zeit mit den Kindern verbringen konnte, wie sie gerne gewollt hätte.“

Charlotte scheint auch für ihre Mutter eine große Stütze zu sein. Seward berichtete, dass Charlottes Anwesenheit Kate ablenkte, obwohl sie gesundheitlich angeschlagen war. Trotzdem konnte Kate Middleton entschlossen am Centre Court teilnehmen und sich auf das Turnier konzentrieren.

Kate Middleton und Charlotte als Team

Die Körpersprache-Expertin Judi James lobte Charlottes Selbstständigkeit in der Öffentlichkeit. Sie bezeichnete Charlotte als Kates „Winggirl“. James erklärte: „Charlotte zeigt immer noch Anzeichen dafür, dass sie das Winggirl ihrer Mutter ist. Sie ist jetzt groß genug, um selbstständig neben oder hinter ihrer Mutter zu laufen.“

Charlotte ahmt ihrer Mutter oft nach. James bemerkte dazu: „Charlotte orientiert sich auch in Sachen Körpersprache ganz offensichtlich noch immer an ihrer Mutter. Sie schien Kate genau zu beobachten und änderte ihre Pose, um die ihrer Mutter zu spiegeln.“ Kate Middleton zeigt dadurch eine starke Verbindung zu ihrer Tochter.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.