Essener im Lotto-Rausch – dieser Trick macht ihn zum Millionär

Sein Jubel dürfte am Mittwochabend (2. April) in der ganzen Nachbarschaft zu hören gewesen sein. Ein Tipper aus dem Raum Essen hat bei der Ziehung der Lotto-Zahlen kräftig abgesahnt.

Ein besonderer Tipp-Schein verhalf dem Spieler aus Essen dabei zum Millionengewinn. Für den ganz großen Wurf fehlte allerdings noch eine Kleinigkeit.

Essener ist neuer Lotto-Millionär

Diesen Lotto-Schein hatte der Essener womöglich schon fast vergessen. Bereits am 3. März hatte der Glückspilz aus dem Ruhrgebiet seinen Schein ausgefüllt. Dieser sollte über vier Wochen lang seine Gültigkeit besitzen, und zwar genau bis zur Mittwochziehung am 2. April.

++ Essen: Ärztin lebt mit 12 Hunde unter einem Dach – ihr Alltag ist kaum zu glauben ++

Und das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Ausgerechnet am letzten der Tag der Gültigkeit sollte der Schein zünden. So hatte der Essener doch tatsächlich die sechs Richtigen (5, 14, 19, 20, 25, 48) getippt. Nur die Superzahl fehlte zum ultimativen Jackpot. Doch auch so kann sich die Gewinnsumme von 1.128.179,70 Euro sehen lassen.

++ Haltern: Brand auf Campingplatz am Silbersee ++ Feuerwehr entdeckt Leiche ++

Dieser Trick führte zum Sieg

Bei seinem Tipp wollte der Essener es offensichtlich nicht auf den Zufall ankommen lassen. Statt auf einen Quicktipp zu setzen, wählte der frischgebackene Millionär seine Zahlen selbst aus.

Mehr Themen:

Um seine Chancen zu erhöhen, setzte der glückliche Sieger außerdem auf ein System: „Auf seinem Systemschein kreuzte der Neu-Millionär aus dem Raum Essen im Internet (…) mehr als sechs Zahlen an und spielte damit verschiedene Sechser-Kombinationen über einen Tipp“, teilte die Westdeutsche Lotterie mit. Im Falle seines Vollsystem-Scheins 007 sind es sieben Zahlen pro Spielfeld.

Ein Trick, der sich am Ende auszahlen sollte. Und so kann sich der Essener nun über einen Geldregen freuen, der sich gewaschen hat.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.