Ruhr Park Bochum: Frauke Ludowig taucht plötzlich auf – unglaublich, was sie hier macht

Huch. Was ist denn da los? Frauke Ludowig soll demnächst in Bochum arbeiten. Was hat das RTL-Urgestein denn im Ruhrgebiet vor?

Seit 1994 steht Frauke Ludowig für „Exclusiv – Das Starmagazin“ bei RTL vor der Kamera. Doch demnächst können sie Kunden im Ruhr Park Bochum live erleben.

Bochum: RTL-Star Frauke Ludowig berät Shopping-Fans

Am kommenden Samstag (5. April) ist Frauke Ludowig in Bochum – und zwar genauer gesagt im Ruh Park. Dort übernimmt die 61-Jährige die kritische Mode-Expertise ihres Kollegen Guido Maria Kretschmer und berät die Shopping-Fans.

Denn die RTL-Moderatorin wird die Kunden zwischen 12.30 und 16 Uhr im Geschäft „Böhmer Schuhe“ fachkundig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und als Markenbotschafterin von „Ara Shoes“ unterstützt sie das Verkaufsteam in Bochum. Doch damit nicht genug: Zu jedem verkauften Schuh der Marke „Ara“ verschenkt Ludowig eine Handcreme ihrer eigenen Marke.

„Böhmer Schuhe“: Verkaufsevent am 6. April

Für alle, die jetzt schon die (alten) Schuhe wetzen: „Böhmer Schuhe“ befindet sich im Ruhrpark, Am Einkaufszentrum 1, in Bochum in der Nähe des Parkhauses P5. Doch bevor es mit dem Einkaufsbummel losgeht, kann man erst einmal das schöne Wetter in NRW genießen – und ein Eis essen. Apropos Eis: Die sorgen bei Schleckermäulern für Kopfschütteln. Was dahinter steckt? Das kannst du HIER nachlesen.

