Bochum: Schokolade sorgt für Wirbel – damit hätte ich nicht gerechnet

Der süße Duft nach Schokolade und ein Hauch von Kaffee – das klingt nicht nur nach Willy Wonkas Schokolade-Fabrik, sondern wird in Bochum Realität, und zwar im Schokoladenwerk Ruth. Genau dort zaubert Chef und Konditor Max Ruth seit wenigen Wochen eine ganz besondere Kreation, die die Schokoladenwelt im Sturm erobern könnte (>>> wir berichteten).

Die Rede ist von der: „Angel Hair Chocolate“! DER WESTEN hat jetzt einen Blick hinter die Kulissen geworfen und – natürlich – die schokoladige Verführung für stolze 15 Euro getestet.

Bochum: „Angel Hair Chocolate“ als neue Trend-Schokolade?

„Der Dubai-Hype hat der Schokoladenbranche einen völlig neuen Blick auf kreative Produkte verschafft“, erklärt der Konditor gegenüber DER WESTEN. Und genau hier kam ihm der „Trendspotting“-Gedanke. Die neuste Inspiration? Ein TikTok-Hit aus Belgien, den Ruth nicht einfach kopieren wollte, sondern „mit einem coolen Twist versehen“ wollte. Gedacht – getan: Binne weniger Stunden war das Produkt fertig.

In der rosa Schokolade (für 14,90 Euro) verstecken sich nicht nur türkische Granatapfel- und Vanillezuckerwatte (Pişmaniye, so heißt es auf Türkisch), sondern auch gefriergetrocknete Himbeeren. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommt auch noch die Pistazien-Creme in die Mischung. Ruth betont lachend: „Es ist eine absolute Probierempfehlung und ist auch gar nicht so süß, wie man auf den ersten Blick erwartet. Es ist vielmehr frisch und fruchtig.“ Prompt fragte er mich: „Willst du einmal probieren?“

Das wollte ich mir natürlich nicht nehmen. Doch bevor es ans Testen ging, durfte ich einen exklusiven Blick in die Produktion werfen. Hier wird jede Süßigkeit von Hand hergestellt – auch die „Angel Hair Chocolate“. Bei diesem Produkt wird die Form zunächst mit flüssiger weißer Schokolade gefüllt, die mit zerstoßenen, gefriergetrockneten Himbeeren verfeinert ist, die dem Ganzen eine schöne rosa Note verleihen.

Danach kommt die Pistaziencreme und die rosarote, und weiße fluffige türkische Zuckerwatte dazu. Obenauf gibt’s noch einen Deckel aus rosa Schokolade, und nach einer „schonenden Kühlung“ ist die Luxus-Schokolade fertig für den Verzehr. Nach diesem Blick in die Produktionshalle durfte ich die süße Tafel aus Bochum probieren.

Selbsttest: Schmeckt die Schokolade?

Eines ist klar, damit hätte ich nicht gerechnet. Konditor Max Ruth aus Bochum hatte vollkommen recht: Die Schokolade war überhaupt nicht zu süß. So war zuerst ein Hauch von Vanille, dann die Pistaziencreme, und zum Schluss das perfekte Finish mit der zarten Süße der Schokolade. Und auch wenn eine ganze Tafel wahrscheinlich zu viel des Guten wäre, ein Stückchen davon könnte ich wirklich jeden Tag essen. Meine Bewertung? 9 von 10 Punkten.

Die „Angel Hair Chocolate“ aus der Schokoladenfabrik in Bochum ist gefüllt mit türkischer Granatapfel- und Vanillezuckerwatte und Pistaziencreme. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Wer also Lust auf die neueste Schokoladen-Innovation hat, sollte sich auf den Weg nach Bochum machen! Die Filiale findest du unter folgender Adresse: Burgstraße 1a, 44867 Bochum.