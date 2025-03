17 Euro für eine Erdbeere! Wird dieser Hype die nächste Dubai-Schokolade?

Auf Instagram, TikTok und Co. verbreiten sich neue Trends wie ein Lauffeuer. Sei es in Sachen Mode, Food oder Lifestyle – viele User springen gern auf trendige Produkte auf. Zuletzt löste vor allem die Dubai-Schokolade einen großen Hype aus. Mittlerweile ist das aber auch schon wieder Geschichte.

Doch welcher Trend steht nun in den Startlöchern? Wenn es nach vielen Influencern geht, dann ist es ein ganz bestimmtes Obst. Und womöglich habt ihr es auch schon längst einmal im Netz entdeckt: die Erdbeere! Hierbei handelt es sich aber nicht um ein Nullachtfünfzehn-Stück – nein, diese Erdbeere glänzt mit einer Besonderheit.

Ist Preis für Trend-Erdbeere gerechtfertigt?

In den USA ist sie aktuell der Star schlechthin – eine saftig rote Erdbeere. Viele Influencer, die zuletzt in Los Angeles unterwegs waren, kamen nicht an ihr vorbei. Der hippe Premium-Supermarkt Erewhon, der vor allem mit seinem Bio-Angebot wirbt, verkauft sie für sage und schreibe 19 Dollar. Doch wie kann es sein, dass eine einzige Erdbeere umgerechnet knapp 17,50 Euro kostet?

Bei dem Obst handelt es sich um eine wahre Delikatesse. Denn die Elly Amai Erdbeere zeichnet sich vor allem durch ihren aufwendigen Anbau aus. Diese Frucht wächst nur in speziellen, klimatisch perfekten Regionen Japans und wird dort von Hand gepflegt. Jede Erdbeere wird dabei äußerst sorgfältig behandelt, damit sie die perfekte Größe und Farbe bekommt. Der ziemlich hohe Preis von rund 19 Dollar pro Stück erklärt sich also durch den hohen Aufwand, der hinter dem Anbau steckt.

In Japan gelten diese Früchte als Delikatessen, die auch in exklusiven Geschäften als Geschenk verkauft werden. Ob der Trend auch nach Deutschland überschwappen wird? Das bleibt noch abzuwarten. Einige Stars sind von der Qualität begeistert, andere wiederum nicht so. Wie unter anderem Model Heidi Klum. „Schmeckt wie eine Erdbeere in der Erdbeer-Saison. Für 19 Dollar“, erklärte sie im Netz lachend.