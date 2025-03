Aldi, Rewe & Co.: Jetzt wird es ernst – dieses Produkt kaufen Kunden jeden Tag

Egal ob bei Aldi, Rewe, Edeka oder Lidl – viele Lebensmittel gibt es in jedem Supermarkt oder Discounter, weil sie zum täglichen Bedarf gehören. Dazu zählen zum Beispiel Brot, Milch, Obst und Gemüse, aber auch Fleisch oder Butter.

Wenn diese Lebensmittel plötzlich im Preis steigen oder Aldi, Rewe & Co. einen Engpass melden, dann ist damit nicht zu spaßen. So könnte nun auch ein weiteres essenzielles Lebensmittel knapp werden, das viele Deutsche schon beinahe täglich konsumieren.

Aldi, Rewe & Co.: Kunden bekommen immer weniger Eier

Ob gerührt, gekocht, gespiegelt oder pochiert: Bald kannst du Eier wohl nicht mehr in dem Umfang genießen wie bisher. Ein Engpass droht und gleichzeitig steigen die Preise. Die Deutsche Eier-Union (DEU) spricht bereits von einem „Allzeitpreishoch“ und das unabhängig von der Haltungsform. Boden, Freiland oder Bio – die Eierpreise sind „weiter im Höhenflug!“ Und das nicht nur in Deutschland.

Bei Aldi Nord kostet ein Zehner-Karton bereits 1,99 Euro (Bodenhaltung) oder 2,39 Euro (Freilandhaltung). Bio-Eier kosten sogar bereits 3,39 Euro. Doch nicht nur die Preise bereiten Sorgen. „Die Nachfrage übersteigt insgesamt bei weitem das Angebot“, so die DEU. „Und das Ganze bereits neun Wochen vor Ostern!“

Aldi, Rewe & Co.: Ostern in Gefahr?

Der Ostersonntag wartet bereits am 20. April 2025 – bis dahin ist gar nicht mehr so viel Zeit. Doch müssen noch etliche Eier gelegt, eingesammelt, gekocht und eingefärbt werden. „Dafür gab es bisher, aufgrund der hohen Konsumnachfrage, kaum eine Gelegenheit.“ An eine Entspannung der Lage sei laut DEU aktuell gar nicht zu denken.

„Ein Osterfest ohne frische oder gekochte und gefärbte Eier? Welch eine absurde Vorstellung. So weit wird es wohl nicht kommen“, versucht die Gesellschaft jedoch zu beruhigen. Dennoch: „Inzwischen ist sogar eine Rationierung denkbar.“

Doch was hat diesen Mangel ausgelöst? Sicher doch nicht nur die steigende Nachfrage. Einerseits liegt das an einer reduzierten Produktion in den Niederlanden, denn deren Eier werden nach Deutschland importiert genauso wie Tomaten und Erdbeeren. Andererseits hat auch die Aviäre Influenza (Vogelgrippe) den Tierbestand nachhaltig dezimiert.