Kate Middleton und Prinz William: Ihre Reaktion auf Baby Lilibet überrascht – „Großen Respekt“

Sie galten einst als die „Fab Four“: Kate Middleton, Prinz William, Prinz Harry und Meghan Markle. Doch bereits seit einiger Zeit ist es damit vorbei. Kann nun vielleicht ein kleines Baby die Paare wieder vereinen?

Denn obwohl die beiden aktuell mit Williams Bruder und dessen Frau im Clinch liegen sollen, sind Kate Middleton und Prinz William am Wochenende tatsächlich über ihren Schatten gesprungen. Diese Aktion überrascht sogar die Royals-Fans.

Kate Middleton und Prinz William gratulieren Prinz Harry und Meghan Markle

Am Freitag (4. Juni) kam das zweite Baby von Meghan Markle und Prinz Harry in Santa Barbara zur Welt. Prinz William und Kate Middleton sind damit erneut Onkel und Tante geworden. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch bei den Royals hängt schon seit langer Zeit der Haussegen schief.

Prinz William und Kate Middleton lassen das Royals-Drama für diesen Tag hinter sich. Foto: picture alliance/dpa

Umso überraschter waren die Royals-Fans, als Kate und William am Sonntag dem Nachwuchs von Prinz Harry und Meghan einen eigenen Instagram-Post widmeten.

----------------------------------------

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der ältere Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel „Duke of Cambridge“

Das Paar hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

----------------------------------------

Kate Middleton und Prinz William werden für Gutherzigkeit gefeiert – „Großen Respekt“

Zu einem Foto von Harry, der schwangeren Meghan und Sohnemann Archie schrieb das Ehepaar: „Wir alle freuen uns über die glückliche Nachricht von der Ankunft von Baby Lili. Herzlichen Glückwunsch an Harry, Meghan und Archie.“ Dass die einstigen „Fab Four“ bereits seit einiger Zeit zerstritten sind, lassen sich Kate und William dabei gar nicht anmerken.

Und genau dafür werden sie nun wieder von ihren Fans gefeiert. Unter dem Post der Cambridges häufen sich begeisterte Kommentare, die nicht etwa der frischgebackenen Zweifach-Mama Meghan gewidmet sind, sondern Kate und William:

„Großen Respekt für diesen Beitrag.“

„Eure Freundlichkeit fasziniert mich, Eure Königlichen Hoheiten.“

„Vom Herzog und der Herzogin von Cambridge habe ich nie weniger als Liebenswürdigkeit erwartet.“

„Ihr nehmt wieder einmal den richtigen Weg. Deshalb seid ihr die Zukunft Englands.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Mit solch lieben Worten von Kate und William haben offenbar nicht mal die Royals-Fans gerechnet. Denn: Nur wenige Wochen zuvor schoss Prinz Harry öffentlich gegen die britische Königsfamilie. Welche Details er über die Royals verriet, kannst du hier nachlesen.

------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

---------------------

Meghan Markle und Prinz Harry: Der Name ihrer Tochter ist eine Hommage an Diana und die Queen

Am Sonntagabend gaben Meghan Markle und Prinz Harry die Geburt von Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor bekannt. Sie kam am Freitag (4. Juni) um 11.40 Uhr in einem Krankenhaus in der US-Stadt Santa Barbara zur Welt. Was sich hinter dem Namen versteckt, liest du hier.

Oder haben sich Meghan und Harry doch noch etwas anderes mit dem Namen gedacht. Diese Idee kommt nun in England auf.

Kurz nach der Geburt von Lilibet meldet sich Meghans Vater Thomas Markle wieder in der Presse zu Wort. Womit er der 39-Jährigen nun droht, erfährst du hier.

Auch Prinz Charles äußerte sich erstmals zur Geburt der Kleinen, doch DIESES Detail macht traurig.