Royals: Prinz Harry gibt erneutes Skandal-Interview – Palast von diesen Aussagen „schockiert“

Prinz Harry holt zum nächsten Schlag gegen die Royals aus – und diese stehen unter Schock!

Anfang März gab Prinz Harry zusammen mit seiner Frau Meghan Markle das legendäre Interview bei Oprah Winfrey. Schon damals teilten er und seine Partnerin ordentlich gegen die Royals aus, warfen ihnen Rassismus vor.

Prinz Harry teilt wieder kräftig gegen die Royals aus. Foto: IMAGO / i Images

Royals: Prinz Harry macht heftige Anschuldigungen

Doch jetzt legt Prinz Harry nochmal nach: Diesmal geht er sogar auf seinen eigenen Vater los. Auch die Queen bekommt ihr Fett weg.

------------------

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

------------------

Die Vorwürfe wiegen schwer: Sein Vater, Prinz Charles, soll das eigene Leid, welches er durch die Erziehung von Queen Elizabeth II. erfahren haben soll, an ihn weitergeben haben. Das berichtet Prinz Harry in dem US-Podcast „Armchair Expert“.

Royals: Kritik schlägt wie eine Bombe ein

„Es hängt mit seinen Eltern zusammen, was bedeutet, dass er mich so behandelt hat, wie er behandelt wurde“, heißt es da. „Ich bin mit meiner ganzen Familie in die USA gezogen. Das war nicht der Plan, aber manchmal müssen Entscheidungen getroffen werden, die deine Familie und deine psychische Gesundheit an erster Stelle setzen.“

Diese Anschuldigungen wiegen schwer und treffen die Royals hart. Das soll ein Palastmitarbeiter gegenüber der „Bild“ gesagt haben: „Harrys Kritik an seinem Vater ist hier wie eine Bombe eingeschlagen. Wir sind schockiert!“

Royals: Keine Chance auf Rückkehr für Prinz Harry

Der Palastmitarbeiter glaubt nicht, dass Prinz Harry noch eine Chance auf eine Rückkehr zu den Royals hat. „Charles wird ihm das nicht verzeihen“, sagt er.

-----------------

-----------------

Bleibt abzuwarten, ob und wann Prinz Harry oder Meghan Markle zum nächsten Schlag ausholen werden…

Du hast dich schon immer gefragt, wer eigentlich der Lieblingsenkel der Queen ist? Prinz Harry ist es nach der Aktion sicher nicht >>> Hier bekommst du aber die Antwort. (cf)