Kate Middleton und Prinz William: Niemand konnte es ahnen – jetzt kommt DAS raus

Kate Middleton und Prinz William gelten als das royale Traumpaar schlechthin. Seit nunmehr zehn Jahren sind die zwei verheiratet und haben auch drei gemeinsame Kinder.

Auch wenn es ganz danach aussieht, als handle es sich wirklich um eine Liebe wie im Märchen, gab es auch Zeiten, in denen es in der Ehe der zukünftigen Königin und des zukünftigen Königs von England alles andere als rosig aussah.

Kate Middleton und Prinz William: Niemand wusste es – DAS kommt über ihre Beziehung nun ans Licht

Laut dem britischen „Express“ weiß Royals-Expertin Katie Nicholl, wie es wirklich hinter der Fassade von Kate Middleton und Prinz William aussah.

Kate Middleton und Prinz William hatten nicht immer die vermeintliche Vorzeige-Beziehung, von der alle ausgehen. Foto: IMAGO / Focus Images

Kate Middelton: Kampf um Prinz William?

In der Doku „William and Kate Into the Future“ erzählt Nicholl: „Ich denke, Kate drückte ihn in die Ecke. Ich glaube, sie wollte mehr Engagement. William war hart mit Arbeit beim Militär beschäftigt, er hatte Prüfungen, Training. Er war sehr engagiert mit seinen militärischen Verpflichtungen. Und ich denke, gleichzeitig war es für sie immer schwieriger geworden, Zeit miteinander zu verbringen.“

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William gaben sich am 29. April 2011 das Ja-Wort

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

William hat einen jüngeren Bruder, Prinz Harry, der mit der Schauspielerin Meghan Markle verheiratet ist

In der Woche war er in der Kaserne in Bovington, am Wochenende traf er Freunde. Kaum Zeit also für eine intensive Beziehung zu Kate Middleton. Das vermutet auch die Royals-Expertin laut Express: „Er wollte nicht jedes Wochenende zurück nach London.“ Dort also, wo Kate wohnte.

Mittlerweile scheinen die alten Sorgen aber ganz vergessen zu sein. Nach den skandalträchtigen Monaten, die durch den Megxit von Meghan Markle und Prinz Harry sowie deren Interview bei Oprah Winfrey das britische Königshaus ins schlechte Licht rücken ließ, wirken zumindest Kate Middleton und Prinz William enger als jemals zuvor.

