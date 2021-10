Kate Middleton: Royals-Expertin wird deutlich – „Es ist schwierig“

Es war nicht immer leicht für Kate Middleton. Heute ist sie die strahlende Frau an der Seite von Prinz William. Ein wichtiger Teil der britischen Royals. Von der Presse geachtet, von den Menschen geliebt.

Doch das war nicht immer so. Vor einigen Jahren noch musste Kate Middleton kämpfen. Bilder von ihr im Bikini tauchten auf. Das Mädchen aus der Provinz, das in ihrem College-Zimmer angeblich Bilder von ihrem jetzigen Mann Prinz William an den Wänden hängen hatte, wurde vom britischen Boulevard mit dem unrühmlichen Spitznamen „Waity Katie“ versehen.

Kate Middleton: DAS hat sie Meghan Markle voraus

So musste Kate Middleton schließlich fast zehn Jahre warten, bis ihr William endlich einen Antrag machte. Doch all das ist heute vergessen. Kate Middleton gehört im öffentlichen Ansehen mittlerweile zu den Royals wie Prinz William oder Queen Elizabeth II..

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William gaben sich am 29. April 2011 das Ja-Wort

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Dabei hätten sie die Menschen „oft unterschätzt“, wie Royals-Expertin Angela Levin dem britischen „Express“ sagte. Levin weiter: Was wird jedoch nicht wussten, war, dass sie die Rolle sorgfältig studiert hat. Sie und William wollten sichergehen, dass sie die Aufgaben schafft. Wir haben gesehen, dass Meghan damit überhaupt nicht klarkam. Und das ist überhaupt nicht einfach. Es ist schwierig.“

Kate Middleton: Expertin deutlich – sie hat sich nie in den Vordergrund gedrängt

So habe sich Kate nie in den Vordergrund gedrängt. Sie sehe ihre Aufgabe darin, so Levin, ihren Mann zu unterstützen. Zudem sei sie sehr vorsichtig. Sie nehme nie mehr Aufgaben an, als sie leisten könne.

Diese Nachricht von Kate Middleton und Prinz William berührte die Herzen. Was war passiert?