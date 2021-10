Kate Middleton: Strenge Regel! DAS darf sie NIEMALS vor der Queen tun

So ein Leben in den Reihen der Royals ist nicht leicht. Für Kate Middleton, Prinz William und Co. gibt es strenge Verhaltensregeln –einfach so mal in den Supermarkt gehen dürfte eher schwierig werden, und dann wird man auch noch Tag für Tag von der Öffentlichkeit beobachtet.

Kate Middleton muss sich an strenge Regeln halten. Foto: IMAGO / i Images

Drum ist es wenig verwunderlich, dass es einen regelrechten Verhaltenskatalog gibt, an den sich Kate Middleton und die anderen Royals strikt halten müssen.

Kate Middleton: An diese Regeln muss sie sich streng halten

Das britische 'OK Magazine' hat nun einige der Regeln veröffentlicht. Und wir müssen zugeben: Damit hatten wir echt nicht gerechnet.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Der Prinz hat einen jüngeren Bruder, Prinz Harry, der mittlerweile mit der „Suits”-Schauspielerin Meghan Markle verheiratet ist

Kate und William gaben sich am 29. April 2011 das Ja-Wort

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Wusstest du, dass die Mitglieder der königlichen Familie erst nach der Queen ins Bett gehen dürfen? Richtig gelesen. So bestätigte der ehemalige Privatsekretär der Queen, Sir William Heseltine in der „Ok“: „Niemand fand es richtig, vor der Queen ins Bett zu gehen. Für Diana waren die langen königlichen Abende eine Qual. Sie entschuldigte sich und ging ins Bett, was ihr sehr übel genommen wurde.“

Kate Middleton: Berühren verboten!

Doch das ist nicht die einzige Regel. So dürfen Mitglieder der königlichen Familie nicht beiläufig berührt werden. Einen Arm um Kate Middleton zu legen, ist gar streng verboten. Lediglich ein formeller Händedruck sei erlaubt. Also, wenn Corona das wieder zulässt.

Zudem sei es verboten, Schalentiere zu essen. Das Risiko einer Vergiftung sei zu hoch, heißt es.

