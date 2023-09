Kate Middleton und Meghan Markle: Royals-Experte mit bitterer Prognose – „Das wird niemals geschehen“

Diese beiden werden wohl keine Freundinnen mehr. Die Beziehung zwischen Meghan Markle und Kate Middleton hätte so einfach sein können. Als Prinz Harry seine damalige Freundin Meghan der royalen Familie vorstellte, sah es zunächst danach aus, als könnten sich Meghan und Kate gut verstehen. Doch der Schein trog offenbar.

Schon bei Meghan Markles und Prinz Harrys Hochzeit sollen Tränen bei einer der Frauen geflossen sein, mittlerweile gibt es keinerlei offiziellen Kontakt mehr zwischen ihnen. Doch eine Frage beschäftigt viele Royals-Fans: Werden sich die Wogen zwischen Meghan Markle und Kate Middleton jemals glätten?

Ein Royals-Experte gibt gegenüber dieser Redaktion eine Prognose ab – und die sieht alles andere als gut aus.

Kate Middleton und Meghan Markle: Bittere Prognose

Während der Invictus Games in Düsseldorf, die von Prinz Harry einst ins Leben gerufen wurden und in diesem Jahr vom 9. bis 16. September andauerten, stand Meghan durch ihren Überraschungsbesuch in der NRW-Landeshauptstadt im Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem ihre Outfits waren ein Gesprächsthema. Etwas, das eigentlich ihre Schwägerin Kate Middleton zur Genüge kennt.

Doch die verhielt sich währenddessen eher ruhig, trug vergleichsweise unauffälligere Outfits und überließ Harry und Meghan für eine Woche die Bühne.

Ein Treffen gab es nicht zwischen den Frauen. Und das wird laut Royals-Experte Norbert Loh auch so schnell nicht eintreffen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herzogin Meghan und Prinzessin Kate jemals Freundinnen werden. Dazu ist viel zu viel kaputtgegangen“, so der Adelskenner gegenüber dieser Redaktion.

Und er sieht besonders eine Tatsache als problematisch an:

„Und wenn Kate an der Seite von William Königin von England wird, müsste Meghan vor ihr einen Hofknicks machen. Das wird niemals geschehen…“

Weitere News:

Kates Mann Prinz William ist aktuell der direkte Thronfolger und wird der neue König, sobald sein Vater König Charles III. freiwillig abdankt oder stirbt. Beides wird so schnell wohl nicht geschehen. Und die vom Royals-Experten beschriebene Hof-Knicks-Szene wird Meghan Markle sicher auch schon mal vor Augen gehabt haben.