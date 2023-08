Kate Middleton bekommt Geschenk von trauernder Mutter – kurz zuvor nahm sich ihre Tochter das Leben

Es muss ein bewegender, ein trauriger Moment gewesen sein, den Kate Middleton im Maidenhead Rugby Club, unweit der britischen Metropole London erlebte. Ein Moment voller Trauer, was man der Princess of Wales auch deutlich ansah.

Dass Royals Institutionen in Großbritannien besuchen ist nichts besonderes. Da werden Hände geschüttelt, kurze Smalltalks gehalten, sich ein wenig über die Institution informiert. Doch der Besuch des Rugby-Vereins wurde für Kate Middleton ein emotionaler. War ihm doch ein Wohltätigkeitsaufruf vorhergegangen.

Kate Middleton besucht Club von Isobelle Phipps

So spielte hier bis vor einigen Monaten noch die 17-jährige Isobelle Phipps in dem Verein, westlich von London. Im April jedoch nahm sich die junge Frau das Leben. Sie hatte sich in ihrer eigenen Wohnung erhängt. Ihre Mutter Sarah Renton nahm nun alle Kraft zusammen, um Kate Middleton ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen und ihr so für ihr Kommen und ihre Unterstützung zu danken.

Mitten auf dem Spielfeld umarmten sich die beiden Frauen zunächst, dann überreichte Sarah der Prinzessin ein Paar Ohrringe. Eine Freundin der Familie hatte diese in Gedenken an Isobelle angefertigt. Ein besonderes, ein sehr persönliches Geschenk für Kate.

Kate versprach der trauernden Mutter, dass sie die Ohrringe tragen werde, so die britische Zeitung „The Sun“. Eine wundervolle Geste.

Der Tod von Isobelle, oder Issy, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, hatte ganz England erschüttert. Von ihrem Verein hieß es: „Issy war Rugby-begeistert und immer ein lebhaftes Mitglied der Mannschaft und wird uns sehr fehlen. Wir werden alle Clubmitglieder, die von dieser Nachricht betroffen sind, weiterhin auf jede erdenkliche Weise unterstützen.“ Isobelle Phipps war Teil des Teams , das 2022 bei den „Junior Touch Championships“ die Gold-Medaille gewann.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.