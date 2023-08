Kate Middleton: Gar nicht königlich! Mit dieser Geste überrumpelt sie einen Moderator

Als Kate Middleton, auch bekannt als Prinzessin Kate, bei dem britischen Radiomoderator Roman Kemp zu Besuch war, hat sie den Mann ganz schön überrumpelt!

Dabei hatte die 41-jährige Herzogin von Cambridge nur gezeigt, dass sie in den letzten zwölf Jahren ihrer Ehe mit Prinz William immer noch ihre bodenständigen Wurzeln bewahrt hat.

Kate Middleton: Eine unvergessliche Geste

Kate Middleton und Roman Kemp, hatten gemeinsam ein Video über psychische Gesundheit gedreht, das Teil von Kates Kampagne „Shaping Us“ ist, die sich auf die Bedeutung der frühen Jahre im Leben von Kindern konzentriert. Dabei überrumpelte die Herzogin Kemp ein wenig, als sie ihm einen unerwarteten Vorschlag machte. Der Moderator berichtet gegenüber der „Times“: „Wir hatten einen Zoom-Anruf, nur sie und ich. Und sie sagte: ‚Oh, weißt du, ich kann zu dir [um das Video zu drehen]. Und ich sagte nur: ‚Nein, lass uns zu meinen Eltern gehen‘. Das ist ein größeres Haus. Ich will eine Royal nicht in eine Wohnung in Vauxhall bringen.“

Für Kemp, der ohnehin ganz beeindruckt von seiner Begegnung mit der Royal war, erschien ein Detail besonders bemerkenswert: „Das Lustigste war, dass sie keine Schuhe anhatte, weil sie so respektvoll war, ihre Schuhe an der Tür auszuziehen. Das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, weil man Royals nie ohne Schuhe sieht.“

Bodenständig und bescheiden

Kate Middleton ist stets darauf bedacht, authentisch und volksnah zu sein. Mit dieser Geste zeigte sie damit einmal mehr, dass sie trotz ihres königlichen Status immer noch die einfachen Höflichkeiten einer bürgerlichen Erziehung schätzt.

Die Schuhe am Hauseingang auszuziehen, mag für viele eine Selbstverständlichkeit sein, für den Radiomoderator Roman Kemo jedoch war es ein unvergesslicher Moment, der zeigt, dass auch eine Prinzessin ganz bodenständig und bescheiden sein kann.

Kate Middleton beweist mit ihrer natürlichen Art einmal mehr, warum sie beim britischen Volk so beliebt ist. Ihr authentisches und herzliches Wesen macht sie zu einer echten Herzogin der Herzen.