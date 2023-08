König Charles III. mit großer Verkündigung: Auch William und Kate sind betroffen

Es scheint, als herrsche auch bei den Royals eine Art Sommerpause. Zumindest lassen König Charles III. und Co. in letzter Zeit nicht so viel von sich hören. Doch nun folgt eine große Ankündigung des britischen Regenten. Sie betrifft unter anderem auch seinen Sohn Prinz William und dessen Frau Kate Middleton.

Im königlichen Palast wird aufgeräumt. Zumindest was die militärischen Verantwortungen der Familienmitglieder angeht. Denn diese verteilt König Charles III. jetzt offiziell neu. Für Prinz William und Kate Middleton gibt es nun noch mehr zu tun. Sie bekommen nämlich Extra-Aufgaben.

König Charles III. verteilt militärische Rollen neu

In der offiziellen Ankündigung des Buckingham Palace wird folgendes mitgeteilt: „Nach der Thronbesteigung Seiner Majestät freut sich der König, weitere militärische Ernennungen für berufstätige Mitglieder der königlichen Familie bekannt zu geben.“

Weiter heißt es: „Die neuen Ernennungen werden weiterhin die enge Beziehung zwischen den Streitkräften und der königlichen Familie unter der Herrschaft Seiner Majestät widerspiegeln.“

Ganz vorne mit dabei sind Prinz William und Kate Middleton. Der Prinz und die Prinzessin von Wales kriegen zusätzliche Zuständigkeitsbereiche zugeteilt. Jeder von ihnen muss jeweils drei zusätzliche Aufgaben erledigen.

William und Kate bekommen mehr Verantwortung

Ab sofort trägt Prinz William beispielsweise den Titel des Obersts des Mercian Regiments sowie des Heeresfliegerkorps. Außerdem ist er nach der neuen Verteilung der königliche Ehren-Kommandant der RAF Valley. Rein zufällig ist er mit diesem Stützpunkt sehr vertraut, denn der Thronfolger war dort selbst als Pilot tätig.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammenstellt:

Seine Frau Kate Middleton hat in Zukunft auch mehr zu tun. Die dreifache Mutter hat den Posten der Oberbefehlshaberin der Flottenluftwaffe, Oberst der 1. Dragonergarde der Königin, sowie Ehren-Kommandantin bei der „Royal Airforce“ in Coningsby.