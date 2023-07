Noch bis Sonntag (16. Juli 2023) geht es, das berühmteste Tennisturnier der Welt. Wimbledon, das ist viel mehr als nur ein Sportevent. Wimbledon ist ein Lebensgefühl, ein Ort, an dem nicht nur die Spielerinnen und Spieler auf dem Platz brillieren wollen, sondern auch die Zuschauer auf den Rängen. Bei keinem Tennisturnier sind die Vorschriften der Etikette so hart wie in Wimbledon. Auf kein Tennisturnier der Welt sind so viele Augenpaare gerichtet. Auch wegen der Royals. Seit 2016 ist Kate Middleton Schirmherrin des „All England Lawn Tennis Club“ und damit ein oft und vor allem gern gesehenes Gesicht in Wimbledon.

Zumeist ist der alljährliche Besuch beim Tennisturnier für Kate Middleton auch eine große Freude. Die Prinzessin von Wales lacht, winkt, lässt es sich gut gehen. Im Sommer 2019 jedoch wirkte das anders. Kate schien angespannt, unruhig, schien das Match nicht genießen zu können.

Kate Middleton und Meghan Markle besuchten 2019 zusammen Wimbledon

Wie die ganze Welt später erfuhr, waren Spannungen in der royalen Familie der Grund für Kates Unfreude. Der Bruch zwischen Prinz Harry, Meghan Markle (die mit Kate das Match in Wimbledon besuchte) und der royalen Familie war zu diesem Zeitpunkt bereits kaum noch aufzuhalten.

Es muss schwer gewesen sein, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, wie auch Meghan Markle später offen in einem Interview erklärte. 2021 hatte US-Talkmasterin Oprah Winfrey Meghan auf die Szenen in Wimbledon angesprochen. „Haben Sie sich von allen willkommen gefühlt? Es schien, als ob Sie und Kate… beim Wimbledon-Spiel, wo ihr einem Freund beim Tennisspielen zusehen wolltet. War es so, wie es aussah? Sie sind zwei Schwägerinnen da draußen in der Welt, die sich kennenlernen. Hat sie Ihnen geholfen, Sie in die Familie aufgenommen, Ihnen geholfen, sich anzupassen? “, fragte Oprah, als Meghan das Wort übernahm.

„Wenn Sie fragen: ‚War es so, wie es aussah?‘, dann ist es nach meinem Verständnis und meiner Erfahrung der letzten vier Jahre überhaupt nicht so, wie es aussieht. Es ist überhaupt nicht so, wie es aussieht.“ Sie habe sich eingeengt gefühlt, beschreibt Meghan weiter. Und bevormundet. Es waren die ersten Schritte raus aus der royalen Familie.