Kate Middleton: Mit diesem Satz brachte Paul McCartney sie zum Lachen

Die britischen Royals sind in diesem Jahr besonders viel unterwegs. Erst im Mai fand die Krönung von König Charles III. und Königin Camilla statt. Nun tingeln auch Kate Middleton und Ehemann Prinz William von Termin zu Termin. Die 41-Jährige war allerdings kürzlich allein unterwegs und traf bei einem öffentlichen Auftritt Ex-Beatles-Mitglied Paul McCartney mit seiner Frau Nancy.

Anlass des Events war die Wiedereröffnung der National Portrait Gallery in London, nachdem diese aufwendig renoviert worden war. McCartney ist wie Kate ein begeisterter Hobby-Fotograf. In der Galerie stellt er selbst demnächst eigene Bilder aus, die zwischen 1963 und 1964 am Höhepunkt der Beatlemania entstanden sind.

Kate Middleton lacht nach Alters-Witz von Paul McCartney

Bei dem Treffen brachte besonders eine Situation die Prinzessin zum Lachen. Denn die Beatlemania ist bereits knapp 60 Jahre her. So alt ist Kate Middleton allerdings noch nicht. Das stellte auch Paul McCartney fest und sagte: „Das war damals, als du noch nicht einmal geboren warst.“ Daraufhin lachte Kate.

Doch das war noch nicht alles, denn der Musiker drehte sich kurz darauf zu seiner Frau Nancy um und sagte: „Oh, du warst aber bereits geboren!“ Auch nach dem Kommentar musste Kate Middleton herzhaft lachen.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kate Middleton ist selbst Hobby-Fotografin

Fast wirkte das Ex-Beatles-Mitglied überrascht, dass seine Frau doch älter ist, als gedacht. Der Altersunterschied ist trotzdem da: Paul McCartney ist 81 Jahre alt, Nancy Shevell ist 63.

Mehr News hier:

Danach erklärte der Musiker der Prinzessin, welche Fotos ihm besonders am Herzen liegen. „Für mich sind es vor allem die Bilder von John und George, gerade weil sie nicht hier sind“. Kate Middleton selbst interessiert sich sehr für die Fotografie. Seit Jahren ist sie als Hobby-Fotografin in ihrer Familie bekannt. Einige Fotos ihrer Kinder schafften es auch an die Öffentlichkeit.