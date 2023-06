König Charles III. knallhart! Bei dieser Personal-Regel gibt’s keine Ausnahme

Mit seiner Krönung sorgte König Charles III. erst kürzlich dafür, dass die britische Monarchie wieder an weltweitem Interesse gewinnt. Immerhin erschienen nicht nur der Monarch und seine Gemahlin Camilla, sondern auch Thronfolger Prinz William und Ehefrau Kate Middleton, Prinzessin von Wales. Aber auch Prinz Harry ließ sich für einige Stunden in seiner alten Heimat blicken und sorgte damit für Gesprächsstoff.

Während der Jüngste von König Charles III. schnell wieder in Richtung USA entschwand, sind die restlichen Royals weiterhin in London im Einsatz und gehen auch im Buckingham Palace ein und aus. Im Hauptquartier der britischen Königsfamilie gibt es wohl nichts, was es nicht gibt. Auch ein eigenes Schwimmbad gehört dazu. Dafür gibt es allerdings einen strengen Regelkatalog mit einer Vorschrift, die auf keinen Fall gebrochen werden darf.

König Charles III. nutzte Schwimmbad schon in seiner Kindheit

Gemütlich in der Mittagspause eine Runde im Pool plantschen und danach vitalisiert zurück an den Arbeitsplatz, genau das können König Charles III. und Co. machen. Aber nicht nur die Royals haben Zugang zum Bad, sondern auch ihr Personal.

Angaben von „townandcountrymag.com“ zufolge, soll König George VI., Charles‘ Opa, den Bau in Auftrag gegeben haben. Ein ehemaliger Klassenkamerad vom heutigen König erzählte gegenüber „Daily Mail“, wie sie früher im Schwimmbad selbstgebaute Boote fahren ließen. Für ihr Palastpersonal dürfte der Pool einen ähnlich schönen Alltagsausgleich gebracht haben und immer noch bringen wie für die Familienmitglieder. Dabei war aber immer schon wichtig, dass sich das Personal bei seinen Schwimmgängen ausschließlich nach den Royals richtet.

Royal-Experte packt über Baderegeln aus

Royalautor Brian Hoey schreibt von einer strikten Regel, bei der die Royal Family keine Ausnahme kennt. „Wenn der Bedienstete auftaucht und ein Royal bereits im Pool planscht, muss er wieder gehen. Das gilt auch für hochrangige Mitglieder wie den Privatsekretär oder hohe Verwaltungsbeamte.“

Plantscht andersrum schon ein Personalmitglied im Pool und ein Royal taucht auf, heißt es auch hier raus aus dem Wasser und unter die Dusche. Es sei denn, er oder sie bekommt eine direkte Einladung zu bleiben. Dem Royal-Experten zufolge sei das nicht selten sogar der Fall.