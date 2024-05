König Charles III. findet ehrliche Worte: „Ich entschuldige mich dafür“

König Charles III. ist seit Tagen wieder in aller Munde. Wegen einer Krebserkrankung musste sich der Monarch vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Nach seiner Erholungspause zeigt sich der König jedoch verändert: Er ist gut gelaunt, scherzt und bewegt sich mit sichtlicher Freude von einem Termin zum nächsten. Bei einem spontanen Auftritt sorgt Charles mit seiner „Lockerheit“ nun wieder für Schlagzeilen…

König Charles III. steckt voller Tatendrang

Während seines Besuchs in der Gibraltar-Kaserne der Royal School of Military Engineering am Donnerstag (9. Mai) zeigt sich der König von seiner humorvollen Seite. Der 75-Jährige nutzte die Gelegenheit, um seine Freude über das Verlassen des Palastes auszudrücken: „Ich entschuldige mich dafür, dass ich Sie überrumpelt habe, aber als sich die Gelegenheit bot und ich aus meinem Käfig herausdurfte, wollte ich mir das ansehen“, scherzte er gegenüber dem kommandierenden Offizier.

König Charles wirkte laut „The Telegraph“ entspannt und gut gelaunt während seines Rundgangs. Dabei nahm er sich stets Zeit, mit den Soldaten und ihren Familien zu sprechen, und zeigte sich volksnah und humorvoll. Zu einer Unteroffiziersfrau, die ihm von ihren drei Kindern erzählte, meinte er lachend: „Da hilft nur ein starker Drink.“ Auch die Kinder der Soldaten kamen nicht zu kurz. Sie überreichten dem König neben Blumen und Tassen sogar ein selbstgezeichnetes Porträt.

Während der Monarch also Gartenpartys feiert, einen Termin nach dem anderen wahrnimmt und sich volksnah zeigt, bleibt zu hoffen, dass er sich mit seinen öffentlichen Diensten nicht übernimmt.