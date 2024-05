König Charles III.: Faustdicke Überraschung – schon in vier Jahren ist es soweit

Er ist der König von England, aber auch ein Vordenker in Sachen Nachhaltigkeit: König Charles III.

Immer wieder in seiner Zeit als Thronfolger setzte sich Charles für die Natur, und einen nachhaltigen Lebensstil ein. Nun soll eines seiner Herzensprojekte kurz vor der Vollendung stehen.

Bereist Ende der 1980er-Jahre begann König Charles mit der Planung seiner Modellstadt Poundbury. Hier sollten die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung, die Charles in seinem Buch „A Vision of Britain“ niedergeschrieben hatte, umgesetzt werden. In vier Jahren bereits, also 2028, so schreibt die „Daily Mail“ soll das Projekt abgeschlossen sein. Doch was macht Poundbury so besonders?

König Charles III.: Sein Herzensprojekt ist bald vollendet

So wurde Poundbury auf der Grundlage von vier Grundsätzen der Stadtplanung und Architektur errichtet, darunter „Schaffung von Schönheit und Widerspiegelung des lokalen Charakters und der lokalen Identität“ sowie die Integration von bezahlbarem Wohnraum neben privatem Wohnraum. Hier sollen sowohl verschiedene Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Autofahrer friedlich koexistieren können. Alle wichtigen Einrichtungen seien nur höchstens zehn Minuten entfernt. Zudem gibt es strenge Regeln, was die Gestaltung der Häuser angeht.

König Charles und Camilla in Poundbury. Foto: IMAGO/Avalon.red

Demnach dürfen beispielsweise Türen nur mit Farben aus einer Liste „zugelassener Farben“ gestrichen werden. Wer beispielsweise eine Hecke in seinem Garten pflanzen will, muss darauf achten, dass es sich bei dieser um eine „geeignete einheimische Art“ handelt. Zudem ist es den Bewohnern verboten, ihre Wohnungen als Airbnb zu vermieten.

Spannend auch: Alle Hausschilder dürfen nur mit einer der sechs zulässigen Schriftarten bedruckt werden, wobei die Buchstaben die Höhe von vier Zentimetern nicht überschreiten dürfen.

Doch trotz aller Vorschriften: Die Grundstücke und Wohnungen sind sehr beliebt. Das Gebiet ist schon jetzt eines der begehrtesten in ganz Großbritannien. Die „Sunday Times“ kürte Poundbury im vergangenen Jahr zu einem der „lebenswertesten Orte Großbritanniens.“