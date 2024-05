König Charles III. erhält rührendes Geschenk von Prinz Louis

Es war der Moment, auf den alle gewartet haben: König Charles ist zurück in der Öffentlichkeit. Nach der royalen Abwesenheit aufgrund seiner Krebsdiagnose zeigte sich der Royal erstmals am Dienstag (30. April) den Augen aller Welt und besuchte London. Zurück in seinem Alltagsgeschehen bekommt der Monarch von einem seiner Enkel ein süßes Geschenk.

König Charles: Erster Auftritt hat persönliche Verbindung

Im britischen Königshaus hingen in letzter Zeit dunkle Wolken über den Palastmauern. Nach der Krebsoffenbarung des Monarchen Anfang des Jahres, enthüllte auch König Charles Schwiegertochter Kate, dass sie sich einer Chemotherapie unterziehen muss. Während sich die Ehefrau von Prinz William weiterhin aus ihren royalen Pflichten herausnimmt, trat König Charles wieder Termine in der Öffentlichkeit an. Seine Rückkehr nahm dabei eine ganz persönliche Wendung, da er ein Krebsbehandlungszentrum besuchte.

++ König Charles III. bricht uralte Tradition – der Grund ist traurig ++

Während des Besuchs ließ Charles seine Fans wissen, dass er eine rosa Dinosaurier-Krawatte trug, die ein Geschenk eines seiner Enkelkinder war. Die besondere Geste kam von Kates und Williams sechsjährigen Sohn Prinz Louis, der eine Vorliebe für die Urzeitriesen haben soll.

Königsexperte Robert Hardman zur „Mail Online“: „Seine Krawatte sagte alles. Seit er König ist, ist sie sein Lieblingsstück, das er auf Reisen, bei Empfängen im Palast und sogar beim Kirchgang trägt.“ Der Palast-Kenner weiß genaueres zu Charles besonderem Accessoire: „Sie zeigt ein blaues Dinosauriermuster auf einem rosa Seidenhintergrund und ist eine freche Anspielung auf seinen offiziellen Schriftzug ‚Charles III Rex‘.

König Charles und seine Frau Königin Camilla verbrachten eine Stunde im Macmillan-Krebszentrum des University College Hospital und sprachen mit Patienten, Familien und Mitarbeitern. Der Besuch diente dazu, das Bewusstsein für die Auswirkungen von Krebs zu schärfen und auf die Bedeutung der Früherkennung hinzuweisen. Laut Palast-Insidern blickt König Charles III. trotz seiner Krebsdiagnose hoffnungsvoll in die Zukunft.