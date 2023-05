Meghan Markle: Rache an Prinzessin Kate? Heftige Worte in aller Öffentlichkeit

Dass diese beiden wohl keine Freundinnen mehr werden, liegt auf der Hand. Nach den royalen Streitigkeiten und dem daraus resultierenden „Megxit“ sind die Fronten zwischen Meghan Markle und Kate Middleton mehr als verhärtet. Während die eine als Vorzeige-Royal gilt, trägt die andere den Titel der royalen Rebellin.

Nachdem Meghan Markle und Prinz Harry als Mitglieder der britischen Königsfamilie zurücktraten und nach Amerika ausgewandert sind, herrscht Funkstille zwischen der Schauspielerin und dem Königshaus in London. Doch nun werden Gerüchte laut, dass Meghan Markle über Umwege eindeutige Botschaften in Richtung Royals senden soll.

Meghan Markle: Disst sie ihre Schwägerin?

Meghan Markle wurde als Schauspielerin in der Erfolgs-Serie „Suits“ bekannt. Klar, dass sie demnach einige Verbindungen zu anderen Darstellern hat. Mit einigen ist sie befreundet und teilt Schnappschüsse via Social Media. Auch Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas, die aktuell in der Serie „Citadel“ zu sehen ist, gehört zu ihrem engeren Bekanntenkreis.

In der Amazon-Produktion spielt sie die Agentin Nadia Sinh. An einer Stelle in der Serie kommt es dann zu einer Aussage, die bei dem ein oder anderen Zuschauer für Aufsehen gesorgt haben dürfte. „Der Chef der Streitkräfte? Du hättest mich genauso gut fragen können, wie man zwischen die Beine der Herzogin von Cambridge kommt“, heißt es.

Weitere Spitze folgt zugleich

Und damit nicht genug. Auch im Kinofilm „Arielle die Meerjungfrau“ soll es an einer Stelle zu einer Spitze gegen die Frau von Prinz William kommen. Als die Hauptfigur, Prinz Erik, versucht, den Namen der jungen Arielle zu erraten, fällt sein erster Tipp auf Diana. Eine Anspielung auf Prinzessin Diana, der Mutter von William und Harry?

Beim zweiten Versuch nennt er anschließend den Namen Catherine, den Geburtsnamen von Kate. Prompt kassiert er einen bösen Blick der Meerjungfrau und räumt ein: „Definitiv nicht Catherine.“ Versucht man auch hier gegen die Prinzessin zu schießen? Oder ist es nur Zufall? Das muss wohl jeder für sich selber entscheiden…

